أبوريدة: أثق في قدرة مصر على التأهل للمونديال

وكالاتأبدى المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ثقته في قدرة لاعبي المنتخب الوطني، على إعادة البسمة لوجوه المصريين، بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب طويل عن البطولة، منذ أن تأهلت لآخر مرة في 1990 بإيطاليا تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري.وقال أبو ريدة،



وكالات

أبدى المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ثقته في قدرة لاعبي المنتخب الوطني، على إعادة البسمة لوجوه المصريين، بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب طويل عن البطولة، منذ أن تأهلت لآخر مرة في 1990 بإيطاليا تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري.

وقال أبو ريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي “فيفا” عن قارة أفريقيا: “وفرنا كل الإمكانيات للمنتخب حتى يتخطى مباراتيه القادمتين مع أوغندا، وأثق تماما في قدرة اللاعبين ومدربهم الأرجنتيني هيكتور كوبر على تحقيق النتيجة التي تسعد كل المصريين”.

وستلتقي مصر مع مضيفتها أوغندا في الجولة الثالثة، بتصفيات كأس العالم يوم الخميس المقبل، قبل أن تستضيفها في الجولة الرابعة باستاد الجيش ببرج العرب، في الخامس من سبتمبر، وتتصدر مصر مجموعتها بـ 6 نقاط من مباراتين بفارق نقطتين عن أوغندا، وتحتل غانا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بينما تتذيل الكونجو جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط، ويتأهل أصحاب المراكز الأولى بالمجموعات الخمس فقط إلى النهائيات في روسيا.

وتابع أبوريدة، الذي حضر تدريب الفريق الرئيسي مساء أمس السبت على استاد برج العرب: “التقيت باللاعبين وشاهدت في عيونهم الإصرار على العودة من أوغندا بالنتيجة التي ترسم البسمة على وجوه الجميع، ويهمنا أن نفوز حتى نكون قريبين للغاية من التأهل لمونديال روسيا 2018″، وأكمل: “هناك تركيز شديد من الجميع وتقدير للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، خاصة وأن مواجهتي أوغندا في منتهى الصعوبة”.