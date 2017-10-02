أبوحتة تستهدف افتتاح 3 مراكز متكاملة لسكودا بالصعيد

شريف عيسى: تستهدف شركة أبو حتة لتجارة السيارات موزعو تويوتا وكيا وسكودا وميتسوبيشى افتتاح 3 مراكز خدمة متكاملة لسكودا بالصعيد فى كل من الفيوم وألمنيا وبنى سويف خلال الربع الأول من العام المقبل. وقال أحمد سيف، مدير فروع أبو حتة، إن المراكز الجديدة ستكون بنظام S3، والتى تشتمل على مركز لخ

شريف عيسى:



تستهدف شركة أبو حتة لتجارة السيارات موزعو تويوتا وكيا وسكودا وميتسوبيشى افتتاح 3 مراكز خدمة متكاملة لسكودا بالصعيد فى كل من الفيوم وألمنيا وبنى سويف خلال الربع الأول من العام المقبل.



وقال أحمد سيف، مدير فروع أبو حتة، إن المراكز الجديدة ستكون بنظام S3، والتى تشتمل على مركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، وصالة عرض لطرازات سكودا، إضافة إلى منفذ لبيع قطع الغيار.



وأوضح سيف ضم سكودا لجموعة العلامات التجارية التى تتولى الشركة توفير طرازاتها بالصعيد مثل تويوتا، وكيا، وميتسوبيشى وغيرها، جاء بهدف زيادة حصتها السوقية، وتوفير طرازات العلامة التجارية بعد تمكن كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار من استعادتها للسوق المحلية.



وأكد مدير فروع أبو حتة لتجارة السيارات على استلام الشركة للدفعة الأولى من سيارات سكودا من كيان إيجيبت تمهيداً لبدء عمليات البيع، مضيفا أن الشركة تمكنت بعد حصولها على سكودا من إتمام اتفاقاً مع بريليانس تمهدياً لتوفير خدماتها بالغردقة والصعيد.