«أبوحتة» تخطط لافتتاح مكتب فى «بلجيكا»

تخطط شركة «أبو حتة» موزعو العديد من ماركات السيارات لافتتاح مكتب لها فى «بلجيكا»، بغرض تسهيل إجراءات استيراد وتصدير المركبات بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة.

قال نشأت حتة، مدير عام الشركة لـ«المال» إنها تعمل حاليًا على تخليص الإجراءات الخاصة بفتح المكتب الخارجى فى «بلجيكا» بهدف فتح قنوات استيرادية وتصديرية فى الأسواق «الأوروبية» على أن يعقبها دراسة تدشين فرع آخر فى إحدى الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تلك الخطوة ستاعد «أبو حتة» فى زيادة الحصيلة التصديرية التى يمكن استخدامها فى نشاط استيراد السيارات وإمكانية المشاركة فى مبادرة استيراد المركبات للمصريين بالخارج عن طريق إتمام عمليات التعاقد والشحن المباشر من إحدى الدول الأوروبية التى تحظى باهتمام كبير لدى المقبلين على شراء الطرازات ضمن المبادرة.

وأشار إلى أن المجموعة تسعى خلال الفترة المقبلة لتعزيز انتشارها فى العديد من الدول الخارجية وعلى رأسها – الأفريقية- دون الاعتماد على السوق المحلية فى عمليات البيع وتسويق المركبات، قائلًا: «التوسع خارجيًا يعد فرصة كبيرة للشركات المحلية لزيادة أعمالها خاصة مع تزايد حجم الفرص الاستثمارية وارتفاع حجم الطلب على المركبات بمختلف أنواعها».

وتابع: «تدشين الفرع الجديد فى بلجيكا يأتى على غرار المكتب الخارجى الخاص بالمجموعة فى – دبي- الذى يتم من خلاله تدوير حركة استيراد وتصدير السيارات فى الأسواق المجاورة، علاوة على الاستفادة من التيسيرات التى تمنحها الدولة بشأن تمويل العمليات الاستيرادية عبر المكاتب الخارجية».

كانت «المال» قد نشرت فى وقت سابق، قيام بعض وكلاء السيارات الصينية بإجراءات تأسيس مكاتب خارجية خاصة فى بعض الدول الخليجية، ومن أبرزها «الإمارات» بغرض تنفيذ عملياتهم الاستيرادية ودخول طرازاتهم للسوق المحلية.

واتجهت بعض شركات السيارات لتمويل عمليات الاستيراد عبر مكاتبها الخليجية فى محاولة لتيسير أعمالهم، خاصة مع استمرار عدم تدبير العملة الأجنبية من قبل البنوك المحلية بغرض الاستيراد.

يشار إلى أن صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها بلغت نحو 30.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، وفقًا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما سجلت قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار تراجعًا بنسبة %32.6 لتصل إلى 2 مليار و428 مليونا 383 ألف دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل 3 مليارات و604 ملايين و666 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق.