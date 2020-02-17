أبوجبل : السوبر الأفريقي حافز لنا أمام الأهلي في السوبر المصري (فيديو)

شدد محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك، على أن استمرار إقامة السوبر المصري في الإمارات، هو دليل على قوة العلاقات المشتركة بين البلدين، مُتمنيًا خروج المباراة بالشكل الذي يليق بكل من الفريقين. ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، الخميس المقبل، على ملعب…

شدد محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك، على أن استمرار إقامة السوبر المصري في الإمارات، هو دليل على قوة العلاقات المشتركة بين البلدين، مُتمنيًا خروج المباراة بالشكل الذي يليق بكل من الفريقين.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، الخميس المقبل، على ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات، قبل مواجهتهما 24 من الشهر الجاري فى قمة الدوري.

بعثة الزمالك وصلت إلى الإمارات، ظهر اليوم الإثنين، استعدادًا مواجهة الأهلي في السوبر المصري، مساء الخميس المقبل.

وقال محمد أبوجبل، خلال تصريحات لقناة «أبوظبي الرياضية»: «الإمارات بلد شقيقة، وكلنا في مصر بنحبها، وتنظيم السوبر المصري هنا في أبوظبي دليل على قوة العلاقات بين البلدين».

وأضاف: «نسعى لتحقيق الفوز على الأهلي من أجل جماهير الزمالك والجالية التي استقبلتنا بشكل رائع اليوم في المطار».

وتابع: «التتويج بالسوبر الإفريقي حافز لكل لاعبي الزمالك على مواصلة تحقيق الألقاب، ونأمل أن ننجح في ذلك أمام الأهلي في السوبر المصري».

وأعلنت لجنة الحكام عن تعيين النرويجي سفين موين حكمًا للسوبر المصري في الإمارات، ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا.