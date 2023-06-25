«أبوت» للأدوية تحقق 657 مليون جنيه مبيعات خلال الربع الأول من 2023

سجلت

«أبوت» للأدوية مبيعات بقيمة 657 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، مع وفد من شركة “أبوت” إحدى الشركات الأمريكية في مجال التشخيص والمعامل والتغذية والأجهزة الطبية وتصنيع الأدوية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول النقاش حول دعم مرضى السكري خاصة من الأطفال تحت سن الـ 18 عاما.

كما تمت مناقشة التوسع في توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، في مختلف التخصصات التي تعمل عليها شركة “أبوت” في مصر، خاصة تصنيع الصمامات والدعامات القلبية، بما يضمن توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية والمستلزمات ومن ثم العمل على تصديرها للدول الأفريقية.

لافتاً إلى توجيه الوزير بالتنسيق مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” لتصنيع مصل الأنفلونزا وتوطينه في مصر.

وأضاف “عبدالغفار” أن الوزير ناقش خلال الاجتماع سبل التعاون لدعم بنوك الدم ومراكز البلازما بمحافظات الجمهورية، فضلاً عن دعم المعامل المركزية التابعة للوزارة بالأجهزة والمستلزمات اللازمة.

كما تناول الاجتماع توفير أجهزة الكواشف الخاصة بمرض المالاريا والأنفلونزا.

ولفت “عبدالغفار” أن الوزير أكد خلال الاجتماع على الثقة التي تكتسبها شركة “أبوت” لدى الحكومة المصرية، حيث أنهم شركاء نجاح في الكثير من الخطوات التي اتخذتها الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وعلى رأسها دعم خطة الوزارة في القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي سي، والتصدي لفيروس كورونا.