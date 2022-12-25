«أبوت» للأدوية تحقق 1.1 مليار جنيه مبيعات في أول 6 شهور من 2022

حققت شركة «أبوت» للأدوية مبيعات بقيمة 1.1 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

كما حققت شركة «أبوت «Abbott للأدوية مبيعات بقيمة مليار و960 مليون جنيه بسوق الأدوية المصري خلال عام 2021.

اتفاقية شركة «أبوت» ومنصة فزيتا لتقديم خدمات طبية عن بعد

اتفقت شركة «أبوت» للأدوية مع منصة فيزيتا للتكنولوجيا الصحية على إطلاق مبادرة لبدء تطبيق الرعاية الصحية عن بعد فى المجتمع المصرى.

وقال محمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة «أبوت» للأدوية فى مصر والسعودية والشرق الأدنى، إن إتاحة الرعاية الصحية جزء من مهمة الشركة لمساعدة المرضى.

وأضاف قنديل، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن تلك الشراكة تعكس الالتزام بتقديم حلول شاملة للمستهلك والتى تتيح الوصول إلى المعلومات والإرشادات التوجيهية الطبية الهامة لأطباء أمراض النساء فى جميع أنحاء مصر من أجل تزويد النساء بالاستشارات الطبية عن بعد.

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، عن توقيع اتفاق مع شركة Abbott العالمية لصناعة 26 منتجًا علاجيًا في الكويت.

وفي تغريدة عبر حسابة بموقع «تويتر» قال وزير الصحة «إنجاز جديد لوزارة الصحة، وخلق فرص عمل بمختلف الصناعات الطبية هي ثمرة من ثمرات جهود شئون الرقابة الدوائية والغذائية بعد قيامها بتعزيز اللوائح التنظيمية لتشجيع استثمار شركات الأدوية العالمية والتي أسفرت عن توقيع شركة Abbott العالمية اتفاقية لصناعة 26 منتجاً مبتكراً في دولة الكويت».

أعلن عن قيام الوزارة مؤخرًا بتنظيم قواعد وإجراءات تسعير الأدوية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

وقال إن ذلك يشجع على استقطاب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأدوية للاستثمار في البلاد بهدف مواكبة التطور السريع في التصنيع الدوائي.