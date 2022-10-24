«أبوت» للأدوية تحقق مبيعات بمليار و960 مليون جنيه في 2021

حققت شركة «أبوت «Abbott للأدوية مبيعات بقيمة مليار و960 مليون جنيه بسوق الأدوية المصري خلال عام 2021.

وتراجعت مبيعات مستحضر «بروفين» الذي تنتجه شركة أبوت للأدوية ويستخدم كمسكن للألام ومضاد للالتهابات، إذ يمثل «بروفين» نحو 30% من مبيعات شركة أبوت في سوق الدواء المصري خلال السنوات الماضية، إلا أن تراجعه أثر على مبيعات الشركة.

أعلن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، عن توقيع اتفاق مع شركة Abbott العالمية لصناعة 26 منتجًا علاجيًا في الكويت.

وفي تغريدة عبر حسابة بموقع «تويتر» قال وزير الصحة «إنجاز جديد لوزارة الصحة، وخلق فرص عمل بمختلف الصناعات الطبية هي ثمرة من ثمرات جهود شئون الرقابة الدوائية والغذائية بعد قيامها بتعزيز اللوائح التنظيمية لتشجيع استثمار شركات الأدوية العالمية والتي أسفرت عن توقيع شركة Abbott العالمية اتفاقية لصناعة 26 منتجاً مبتكراً في دولة الكويت».

أعلن عن قيام الوزارة مؤخرًا بتنظيم قواعد وإجراءات تسعير الأدوية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

وقال إن ذلك يشجع على استقطاب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأدوية للاستثمار في البلاد بهدف مواكبة التطور السريع في التصنيع الدوائي.

اتفاقية شركة «أبوت» ومنصة فزيتا لتقديم خدمات طبية عن بعد

اتفقت شركة «أبوت» للأدوية مع منصة فيزيتا للتكنولوجيا الصحية على إطلاق مبادرة لبدء تطبيق الرعاية الصحية عن بعد فى المجتمع المصرى.

وقال محمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة «أبوت» للأدوية فى مصر والسعودية والشرق الأدنى، بأن إتاحة الرعاية الصحية جزء من مهمة الشركة لمساعدة المرضى.

وأضاف قنديل، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن تلك الشراكة تعكس الالتزام بتقديم حلول شاملة للمستهلك والتى تتيح الوصول إلى المعلومات والإرشادات التوجيهية الطبية الهامة لأطباء أمراض النساء فى جميع أنحاء مصر من أجل تزويد النساء بالاستشارات الطبية عن بعد.

وياتى إطلاق تلك الشراكة بالتزامن مع اليوم الدولى للعمل من أجل صحة المرأة، تحت شعار«دايماً معاكى».

وتشمل المبادرة تزويد المتخصصين بالإرشادات والأدوات لنشر محتوى توعوى للسيدات وإتاحة الاستشارات والخدمات الطبية عن بعد بهدف تلبية احتياجات المرأة من خلال تقديم مفهوم الرعاية الصحية عن بعد وتسهيل الوصول إلى خدمات عالية الجودة.

وقالت علا على الدين، نائب رئيس قطاع تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية فى فيزيتا، إن الشركة تحرص على تحقيق التواصل بين المريض وأكفأ مقدمى الرعاية الصحية بسهولة ويسر عبر التكنولوجيا المتطورة التى تقدمها.

وأوضحت أن فيزيتا تعمل من خلال منصاتها فى التوعية لمساعدة المريض على اتخاذ قرارات أفضل فيما يخص صحته ويحسن من النتائج العلاجية للمرضى.

وتستهدف مبادرة دايماً معاكى، التى تنطلق عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” لمدة 6 شهور، تقديم استشارات طبية عن بعد مجانية لأول 1000 حالة من السيدات اللاتى سيحصلن على الخدمة عبر التطبيق.