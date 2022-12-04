«أبوت» تحقق مبيعات بقيمة 513 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «أبوت» للأدوية مبيعات بقيمة 513 مليون جنيه في سوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات شركة «أبوت «Abbott » إلى مليار و960 مليون جنيه بسوق الأدوية المصري خلال عام 2021.

اتفقت شركة «أبوت» للأدوية مع منصة فيزيتا للتكنولوجيا الصحية على إطلاق مبادرة لبدء تطبيق الرعاية الصحية عن بعد فى المجتمع المصرى.

وقال محمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة «أبوت» للأدوية فى مصر والسعودية والشرق الأدنى، بأن إتاحة الرعاية الصحية جزء من مهمة الشركة لمساعدة المرضى.

وأضاف قنديل، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن تلك الشراكة تعكس الالتزام بتقديم حلول شاملة للمستهلك والتى تتيح الوصول إلى المعلومات والإرشادات التوجيهية الطبية الهامة لأطباء أمراض النساء فى جميع أنحاء مصر من أجل تزويد النساء بالاستشارات الطبية عن بعد.

وتشمل المبادرة تزويد المتخصصين بالإرشادات والأدوات لنشر محتوى توعوى للسيدات وإتاحة الاستشارات والخدمات الطبية عن بعد بهدف تلبية احتياجات المرأة من خلال تقديم مفهوم الرعاية الصحية عن بعد وتسهيل الوصول إلى خدمات عالية الجودة.

وقالت علا على الدين، نائب رئيس قطاع تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية فى فيزيتا، إن الشركة تحرص على تحقيق التواصل بين المريض وأكفأ مقدمى الرعاية الصحية بسهولة ويسر عبر التكنولوجيا المتطورة التى تقدمها.

أبوت هي إحدى أنجح الشركات في العالم في الـ125 سنة الأخيرة، وتشغّل 70000 عامل، وهي باستمرار تتطور وتكبر، توسّع نشاطها في الأسواق النامية، تشتري شركات جديدة وتبدي ازديادا مستمرا في نتائجها على صعيد الأعمال.

هذه النتائج بفضل الرؤية التجارية للشركة، والتي تناسب وتلائم ذاتها دائما للتغيرات المجتمعية، وتعمل بشكل دائم من أجل تطبيق العلم والتجربة المتعددة السنوات والمتواجدة لديها في مجال الصحة، التغذية والعلم بأفضل شكل.تعمل أبوت اليوم في أربع مجالات: منتجات التغذية، أجهزة طبية، وسائل تشخيص وأدوية عامة.