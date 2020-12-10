أبواللوز : مجلس النواب تجاهل إصدار قانون النقابة الموحدة للفلاحين

اتهم النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة الزراعة بالمجلس، بمراوغة اكثر من 50 مليون فلاح وعرقلة إصدار قانون النقابة الموحدة للفلاحين، على مدار الدورة السابقة.

وأشار إلي أنه من حق الفلاح، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد القومي، أن تكون له نقابة مهنية تدافع عن حقوقه وتهتم بأحواله وتصلح ما أفسدته الكيانات التي اهتمت به ظاهريا لكنها قضت عليه وأغرقته في الهموم وحققت مصالحها الشخصية دون عناية بأقل حقوقه، حيث إن قرار إنشاء نقابة موحدة للفلاحين سيكون له دور في أن يتحول الفلاح من مستهلك لمنتج، ويكون صاحب القرار من خلال اختصاصات لمجلس الإدارة بإدارة شئون النقابة.

وأوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين،في تصريحات اليوم،أن مجلس النواب بقيادة الدكتور على عبدالعال مع احترامنا الشديد لشخصه،تعمد عدم إقرار القانون مما آثار شكوك وقلق جموع الفلاحين وهذا لا يصب في الصالح العام للمجتمع والدولة معا، وأن الحكومة أدت ما عليها وأرسلت مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره والموافقة عليه، إلا أن المجلس قام بالتسويف حتي انقضت دورة الإنعقاد الأخيرة دون إقرار القانون.

وطالب “أبواللوز”، مجلس النواب المقبل ، بعدم السير على منهج المجلس السابق،وضرورة الإهتمام بقضايا ومشاكل الفلاحين،وسرعة إقرار قانون النقابة الموحدة للفلاحين، الذى سوف يعمل على تنظيم حياة الفلاح اقتصاديا وزراعيا وسياسيا، وسوف تكون النقابة الداعم الرئيسي للفلاح في مواجهة الأزمات التي تحيط به، كما أنها ستكون الشريك الأساسي للدولة في وضع السياسات الزراعية اللازمة، وسوف تبذل قصارى جهدها لتطوير الأداء الزراعي بما يتناسب مع احتياجات الأسواق محليا وخارجيا، بالإضافة إلى أنها ستضع رؤيتها في تحقيق النهضة الزراعية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وتطوير الإنتاج الزراعي.