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أبوالفتوح: 500 مليون دولار استثمارات البنك الأهلى لتحديث البنية التكنولوجية خلال 5 سنوات

خلال كلمته الجلسة الأولى من مؤتمر التكنولوجيا المالية
فاطمة إمام 1:01 م, الأحد, 6 مارس 22 1:01 م, الأحد, 6 مارس 22

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قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلى أنفق نحو ٥٠٠ مليون دولار لتحديث البنية التكنولوجية خلال ٥ سنوات.

وأضاف خلال الجلسة الأولى من مؤتمر التكنولوجيا المالية تحت عنوان : “التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي كركيزة أساسية للانتقال إلى الجمهورية الجديدة”، أن كل البنوك العاملة في السوق المصرفية شغلها الشاغل هو تطوير التكنولوجيا المالية للتعامل مع التطورات المالية الجديدة بالتعاون مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية العالمية والتي تعمل بهذا المحال الحيوى.

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بقلم فاطمة إمام

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