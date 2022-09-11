«أبوالغيط» : دراسة لتحقيق الأمن الغذائي تعرض على القمة العربية بالجزائر نوفمبر المقبل

قال أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية ، إن الجامعة العربية أعدت دراسة شاملة للأمن الغذائي في المجتمع العربي لمواجهة التغيرات المناخية والتأثير من الأزمات الجيوسياسية.

وأضاف أبوالغيط خلال مؤتمر الطريق إلى قمة المناخ Cop27 بشرم الشيخ ، إنه سيتم طرح تلك الدراسة في القمة العربية بالجزائر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن تلك الدراسة تتضمن العمل على زيادة الإنتاج الغذائي والعمل على إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بالمجال الغذائي وتقليل هدر الغذاء للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية.

وأوضح أبوالغيط أن الإقليم العربي بحاجة ملحة لتعظيم مواردنا المائية ومختلف الموارد في الطاقة والماء والحفاظ على البيئة.

وأضاف خلال ، أن الجهود العربية في مجال الأمن الغذائي ساهمت في تقليل وطأة الازمات العالمية عليه ، والعمل على إيجاد بدائل للازمات الجيوسياسية المتلاحقة.