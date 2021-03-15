أبوالغيط: تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ليس وضعا دائما

أكد أن تجميد الوضع الميداني في سوريا ليس حلا

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، الإثنين أن تجميد الوضع الميداني في سوريا ليس حلا، مؤكدا أن تعليق عضويتها في الجامعة ليس وضع دائما .

الوضع الميداني في سوريا

وقال أبوالغيط، في بيان في الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة إن “أبعاد الأزمة السورية الإنسانية والاستراتيجية والأمنية تلقي بظلالها على المنطقة العربية كلها، خاصة في المشرق”، مشيرا إلى أن نصف السوريين أصبحوا بالفعل لاجئين ونازحين.

وأضاف أن “الاقتصاد السوري في حالٍ يرثى لها، والتبعات الإنسانية لأزمة اللاجئين لا تتحملها سوريا وحدها.. إنما عدد من الدول من بينها دول عربية تستضيف ملايين اللاجئين على رأسها الأردن ولبنان، وتعاني الأخيرة بدورها من ظروف اقتصادية وسياسية ضاغطة”.

وتابع أن “هذه التبعات الإنسانية والاقتصادية المهولة لابد أن تدفع جميع الأطراف المتورطة في النزاع السوري إلى وقفة صادقة مع الذات، وأن تعترف بأن تدخل الأطراف الدولية والإقليمية في النزاع السوري قد أطال أمده، وخلق مصالح لأطراف في استمراره علي حساب الشعب السوري الذي يدفع الثمن من مستقبله”.

عروبة سوريا ليست محل نقاش

وأردف المسؤول العربي، أن ” سوريا دولة عربية مؤسسة في الجامعة، وعروبتها ليست محل نقاش، وسيادتها واستقلالها مثل كافة الدول الأعضاء في الجامعة ركن مهم في الأمن القومي العربي، وتعليق عضويتها بالجامعة ليس وضعا دائما بل يتعين التفكير في كيفية مساعدة سوريا بكافة السبل”.

وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا في 12 نوفمبر 2011 تجميد عضوية سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

وشدد أبو الغيط، على أن “تجميد الوضع الميداني السوري لا يمثل حلا، لأن الوضع القائم يمثل نزيفا مستمرا على كل الأصعدة”، وطالب “الحكومة السورية والمعارضة المدنية بالتسامي فوق منطق الغالب والمغلوب، لأنه لا يمكن كسب حربٍ على حساب خسارة الوطن”.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.