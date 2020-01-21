سيـــاســة

أبوالغيط : أستبعد الصدام العسكري بسبب الغاز في شرق المتوسط

استبعد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط حدوث صدام عسكري في شرق المتوسط بسبب تقسيم المناطق الاقتصادية بعد اكتشاف احتياطيات غاز ضخمة، مرجعا ذلك لوجود أطراف دولية كبيرة لن تسمح بذلك، مشيرا إلى أن بعض الدول تخدعها قدراتها وتثير…

أحمد صبري 12:04 ص, الأربعاء, 22 يناير 20 12:04 ص, الأربعاء, 22 يناير 20

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استبعد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط حدوث صدام عسكري في شرق المتوسط بسبب تقسيم المناطق الاقتصادية بعد اكتشاف احتياطيات غاز ضخمة، مرجعا ذلك لوجود أطراف دولية كبيرة لن تسمح بذلك، مشيرا إلى أن بعض الدول تخدعها قدراتها وتثير مشاكل.

وأضاف في مقابلة له مع برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد: العسكرية المصرية قادرة على تأمين مصالحها التى تتناقض مع تركيا كما أن المنطقة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط معروفة ومستقرة ولاتتأثر بالنزاع في المنطقة حيث قامت سابقا بترسيم الحدود”.

وأكد أبوالغيط أنه لايبدو أى توافق وارد في حل الأزمة الليبية لكن الأيام القادمة ستشكف حجم الضغط على كل جهة، موضحا أن هناك فرصة معقولة إذا لجأت الأطراف لمجلس الأمن الدولي، مشددا على أن الأزمة الليبية معقدة للغاية.

 وأكد أن الإرهاب موجود في ليبيا، حيث توجد القاعدة وداعش وقامت الولايات المتحدة بضرب أهداف لهم لذلك من الواجب وقف القتال.

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بقلم أحمد صبري

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