«أبوالعلا»: صادرات الأدوية توفر العملة الصعبة وإمكانات كبيرة لتوطين الصناعة  

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب أن صادرات الأدوية توفر العملة الصعبة، مشددًا أن إمكانيات توطين صناعة الدواء كبيرة في مصر.

وطالب ببحث أسباب تراجع صادرات الأدوية والعمل على علاجها؛ لزيادة العملة الصعبة والاستفادة من الفرص التصديرية أمام المنتجات المصرية.

وأكد «أبو العلا» في تصريحات لـ «المال» أنَّ عمليات التطوير التي تجريها الدولة في شركات الأدوية سيساعد على زيادة حصتها من سوق الأدوية المصري والإقليمي مع نمو فرص التصدير للأسواق الخارجية خاصة البلدان العربية والإفريقية.

وأضاف «أبو العلا» أنَّ الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في توطين صناعة الأدوية، إذ تم إنشاء مدينة «جبتو فارما»، إضافة إلى عقد المؤتمر الطبي الإفريقي لعرض الفرص الاستثمارية في صناعة الدواء.

وشدد «أبو العلا» على أهمية فتح أبواب التعاون بين شركات الأدوية المصرية والأجنبية؛ من أجل نقل تكنولوجيا صناعة الدواء لمصر، في ظل الإمكانيات الكبيرة للقطاع.

وأشار إلى أن الفرص التصديرية كبيرة لهذا القطاع، خاصة أن صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والصناعات الطبية سجلت نموا بواقع 46% فى الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري.

وتراجعت إجمالي قيمة صادرات الأدوية المصرية والمحضرات الصيدلية بنسبة 15.1% لتصل إلى 20 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022، مقارنة بـ 23.6 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي، وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

صادرات الأدوية حققت ارتفاعًا بنسبة 19.4% خلال الربع الأول من 2022

وكانت صادرات مصر من الأدوية والصناعات الطبية قد حققت ارتفاعًا بنسبة 19.4% خلال الربع الأول من 2022 لتسجل ما قيمته 209 ملايين دولار، مقارنة بنحو 175 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021.

كما ارتفعت صادرات مستحضرات التجميل بنسبة 35,3% خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 134 مليون دولار في مقابل 99 مليون دولار في الربع نفسه من العام الماضي، وفقا لتقرير المجلس التصديري للصناعات الطبية.

وكانت قيمة صادرات الصادرات المصرية من الأدوية والمحضرات الصيدلية قد ارتفعت خلال 2021 بنسبة 30% وسجلت قيمة الصادرات حوالي 685 مليون دولار، مقابل 529 مليون دولار خلال 2020، بحسب بيان المجلس التصديري للصناعات الطبية.

وثمَّن الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، توقيع شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال عقود تمويلات بقيمة 3.4 مليارات جنيه، مؤكدًا أنَّ الخطوة تدعم تطوير شركات الأدوية الحكومية.