«أبوالسعود» يفوز بجائزة مؤسسة شومان للباحثين العرب في مجال الزراعة بدون تربة

أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في دورتها الـ40 للعام 2022م؛ حيث قد فاز بالجائزة هذا العام 17 باحثًا من مختلف الجنسيات العربية من ضمنهم 3 باحثين مصريين.

وتعتبر جوائز مؤسسة عبدالحميد شومان للباحثين العرب من أحد أبرز الجوائز على مستوى الباحثين العرب، وهي أول جائزة عربية تعني بالبحث العلمي، وتهدف إلى الاحتفاء ودعم الباحثين العرب في المجالات المختلفة وهي تعلن سنويًا.

وأضافت الوزارة أنه تم إعلان الجائزة في العام الحالي في 6 مجالات مختلفة تتناول العلوم الطبية والصحية ومجال علوم الهندسية والعلوم التكنواوجية والزراعية، إضافة إلى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية ومجال العلوم الأساسية ومجال العلوم الإدارية والاقتصادية، وذلك في 12 موضوعًا مختلفًا.

وأضافت الوزارة أنه فاز الدكتور محمد أبو السعود محمد (وكيل الإرشاد والتدريب) – المعمل المركزي للمناخ الزراعي – مركز البحوث الزراعية عن حقل العلوم التكنواوجية والزراعية مناصفة عن موضوع “نظريات وتطبيقات في الزراعة بدون تربة”.

وكشفت الوزارة أنه قد تناولت البحوث المتميزة للباحث في مجال الزراعة بدون تربة عدة مجالات ومنها التالي : بحوث الزراعة بدون تربة البيئية و تطبيقات الزراعة بدون تربة سواء في زراعة أسطح المدن ودورها في الأمن الغذائي أو على مستوى النظم التجارية للزراعة بدون تربة وارتباطها بكفاءة استخدام وحدة المياه والطاقة في الإنتاج الزراعي، علاوة على الزراعة دون تربة الذكية والزراعة الرأسية المكثفة وسوف يقام حفل تسليم الجوائز في الأردن يوم الأحد 11 ديسمبر 2022.

ويذكر أن د محمد أبوالسعود محمد نشر العديد من البحوث تجاوزت 60 بحثا علميا في النشرات العلمية الدولية والمحلية، إضافة إلى النشرات الفنية في مجال الزراعة بدون تربة وقد حصل على العديد من الدورات التدريبية في النرويج واليونان والصين وهولندا وإيطاليا.

كما تضمنت سيرته الذاتية تنظيم وعقد أكثر من 400 دورة تدريبية خلال عمله كوكيل للإرشاد والتدريب بالمعمل.

وهو يعد واحد من أبرز الباحثين المصريين في مجال الزراعة بدون تربة وتضاف تلك الجائزة إلى مسيرته العلمية المتميزة. ويعتبر الفوز بجائزة مؤسسة عبدالحميد شومان للباحثين العرب المتميزة هو فوز لمركز البحوث الزراعية بكامله تضاف إلى رصيد إنجازاته وما يتم تحقيقه على أيدي علماؤه المتميزين.

ومن الجدير بالذكر أن المعمل المركزي للمناخ الزراعي والذي أنشأ عام 1996م، به أقدم الأقسام البحثية المختصة بتكنولوجيا وتطبيقات الزراعة بدون تربة بالإضافة إلى أنشطته البحثية والتدريبية والإرشادية في مجالات تطبيقات الأرصاد الجوية الزراعية والزراعة المحمية والزراعة الحيوية.

وقد أخذ المعمل على عاتقه تقديم العديد من التطبيقات الزراعية الخاصة بالزراعة بدون تربة ومنها زراعة أسطح المدن والإدارة البيئية المتكاملة لمخلفات المدن العضوية بإستخدام الكمر بدودة الأرض وزراعة الأسطح علاوة على تقييم وتطوير العديد من نظم الزراعة بدون تربة التجارية تحت ظروف الزراعة المحمية كما قدم المعمل أيضا تطبيقات الزراعة بدون تربة الذكية وأيضا كيفية صناعتها سواء من خلال البحوث العلمية أو دورات تدريبية متخصصة.

ينظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي العديد من الدورات التدريبية في مجالات أنشطته البحثية حيث نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي أكثر من 400 دورة تدريبية بالتعاون مع العديد من المنظمات والهيئات العلمية سواء المحلية أو الدولية بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية المصرية.