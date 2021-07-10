أبناء شعبان عبدالرحيم يؤسسون فرقة غنائية على طريقة «فور إم»

فور إم هي فرقة غنائية شهيرة ذاع صيتها وأسسها الفنان الراحل عزت أبو عوف وشقيقاته الأربعة منى، مها، منال وميرفت في نهاية السبعينيات وقدمت العديد من الأغاني والألبومات وحققت نجاح ملحوظ وقتها، وانضم إليها الفنان محمد فؤاد بعد تعرفه علي عزت أبو عوف عقب حفل بنادي الشمس عام 1982،

ويقوم حاليا عصام نجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم الشهير بـ” شعبولا ” بتاسيس فرقة غنائية جديدة بمشاركة باقي أشقائه «خميس»، و«سيد»، و«عبد الرحيم» و«عدوية».

والسبب الرئيسي لتأسيس تلك الفرقة الغنائية، يرجع إلى تعلقه هو وأشقائه بالغناء، فضلاً عن علاقتهم الجيدة ببعضهم البعض.

إسلام خليل : تواجد فرق غنائية جديدة في السوق يؤدي لظهور مواهب جديدة للجمهور

يرى الشاعر الغنائي إسلام خليل الذي تعاون مع الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم في معظم أغنيات مشواره الفني أن: تواجد فرق غنائية جديدة في الساحة الفنية سيؤدي لانتعاشة كبيرة بالسوق بعد فترة طويلة لم تتواجد به هذه الفرق بعد غياب، فهناك فرق عديدة حققت شهرة واسعة في الوطن العربي مثل فرقة الاصدقاء وفرقة المصريين لهاني شنودة وغيرها.

ولفت إلى أن هذه الفرق ستنتج مطربين مختلفين في الساحة الغنائية، مثلما قدمت فرقة المصريين مجموعة من النجوم في فترة التسعينيات.

ولفت خليل إلى أن هذه الفرق دائما تظهر مواهب أخرى غير الغناء، فمثلا فريق واما اظهر لنا أحمد فهمي كممثل وليس مطربا فقط وباقي الفريق أصبح كل شخص فيهم مطربا وحده وفي نفس الوقت ممثلا مثل محمد نور وأحمد الشامي، أي أن الفرق الغنائية تكشف لنا موهبة اخرى لأعضائها غير الغناء والصوت الجميل، فلايمكن ان ننسى محمد فؤاد حينما ظهر من فرقة فور ام في الثمانينات واصبح نجما في الغناء والتمثيل أيضا .

فارس فهمي: بلاك تيما حققت نجاحا كبيرا وتقديم أبناء شعبان لفرقة قد لايحقق نفس الصدى

ويرى الملحن فارس فهمي أن الفرق الغنائية السابقة التي تواجدت في الساحة الفنية مثل المصريين وواما وفور إم وغيرها وبلاك تيما أيضا لايمكن إغفالها، فقد حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور .

ويضيف أن تقديم أبناء شعبان عبد الرحيم لفرقة غنائية جديدة، قدلايحظى باقبال كبير من المستمعين لأنهم غير معروفين للجمهور المصري مثل والدهم الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.

ويشير فهمي أيضا إلى أن تواجد فرقة غنائية جديدة في السوق حاليا، سيحقق رواجا وحركة فنية مختلفة للسوق عن السائد والتقليدي مثل نمط اغاني المهرجانات التي سيطرت بدرجة كبيرة على الساحة الغنائية السنتين الأخيرتين.