ثقافة وفنون

أبناء شعبان عبدالرحيم يؤسسون فرقة غنائية على طريقة «فور إم»

يقوم حاليا عصام نجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم الشهير بـ" شعبولا " بتاسيس فرقة غنائية جديدة
أحمد حمدي 11:01 ص, السبت, 10 يوليو 21 11:01 ص, السبت, 10 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

فور إم هي فرقة غنائية شهيرة ذاع صيتها وأسسها الفنان الراحل عزت أبو عوف وشقيقاته الأربعة منى، مها، منال وميرفت في نهاية السبعينيات وقدمت العديد من الأغاني والألبومات وحققت نجاح ملحوظ وقتها، وانضم إليها الفنان محمد فؤاد بعد تعرفه علي عزت أبو عوف عقب حفل بنادي الشمس عام 1982،

ويقوم حاليا عصام نجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم الشهير بـ” شعبولا ” بتاسيس فرقة غنائية جديدة بمشاركة باقي أشقائه «خميس»، و«سيد»، و«عبد الرحيم» و«عدوية».

والسبب الرئيسي لتأسيس تلك الفرقة الغنائية، يرجع إلى تعلقه هو وأشقائه بالغناء، فضلاً عن علاقتهم الجيدة ببعضهم البعض.

إسلام خليل : تواجد فرق غنائية جديدة في السوق يؤدي لظهور مواهب جديدة للجمهور

يرى الشاعر الغنائي إسلام خليل الذي تعاون مع الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم في معظم أغنيات مشواره الفني أن: تواجد فرق غنائية جديدة في الساحة الفنية سيؤدي لانتعاشة كبيرة بالسوق بعد فترة طويلة لم تتواجد به هذه الفرق بعد غياب، فهناك فرق عديدة حققت شهرة واسعة في الوطن العربي مثل فرقة الاصدقاء وفرقة المصريين لهاني شنودة وغيرها.

اقرأ أيضا  عمرو دياب وتامر حسني يرفعان شعار المنافسة ليست بالألبومات فقط

ولفت إلى أن هذه الفرق ستنتج مطربين مختلفين في الساحة الغنائية، مثلما قدمت فرقة المصريين مجموعة من النجوم في فترة التسعينيات.

ولفت خليل إلى أن هذه الفرق دائما تظهر مواهب أخرى غير الغناء، فمثلا فريق واما اظهر لنا أحمد فهمي كممثل وليس مطربا فقط وباقي الفريق أصبح كل شخص فيهم مطربا وحده وفي نفس الوقت ممثلا مثل محمد نور وأحمد الشامي، أي أن الفرق الغنائية تكشف لنا موهبة اخرى لأعضائها غير الغناء والصوت الجميل، فلايمكن ان ننسى محمد فؤاد حينما ظهر من فرقة فور ام في الثمانينات واصبح نجما في الغناء والتمثيل أيضا .

اقرأ أيضا  الأغنيات الوطنية لم تعد مؤثرة في الجمهور.. موسيقين يشرحون الأسباب

فارس فهمي: بلاك تيما حققت نجاحا كبيرا وتقديم أبناء شعبان لفرقة قد لايحقق نفس الصدى

ويرى الملحن فارس فهمي أن الفرق الغنائية السابقة التي تواجدت في الساحة الفنية مثل المصريين وواما وفور إم وغيرها وبلاك تيما أيضا لايمكن إغفالها، فقد حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور .

ويضيف أن تقديم أبناء شعبان عبد الرحيم لفرقة غنائية جديدة، قدلايحظى باقبال كبير من المستمعين لأنهم غير معروفين للجمهور المصري مثل والدهم الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.

اقرأ أيضا  «إعلام البرلمان» عن مشروع «بشاير الخير» : يحقق الارتقاء الأسرى والمادى والثقافى

ويشير فهمي أيضا إلى أن تواجد فرقة غنائية جديدة في السوق حاليا، سيحقق رواجا وحركة فنية مختلفة للسوق عن السائد والتقليدي مثل نمط اغاني المهرجانات التي سيطرت بدرجة كبيرة على الساحة الغنائية السنتين الأخيرتين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

غياب المشاركة المصرية في مهرجان كان السينمائي هذا العام.. ونقاد يوضحون الأسباب

أحمد حمدي 11:28 ص, السبت, 10 يوليو 21

مصطفى سويفي: أطرح أولى أغنيات طارق الشيخ الجديدة في عيد الأضحى

أحمد حمدي 10:26 ص, السبت, 10 يوليو 21

محافظ الإسكندرية يستجيب لتوصيات إعلام البرلمان

ياسمين فواز 5:50 م, الخميس, 8 يوليو 21

«إعلام البرلمان» عن مشروع «بشاير الخير» : يحقق الارتقاء الأسرى والمادى والثقافى

ياسمين فواز 4:15 م, الخميس, 8 يوليو 21

إعلام البرلمان توصى بتدخل وزارة الآثار لإعادة الجمال لميادين المحافظات

ياسمين فواز 11:49 ص, الأربعاء, 7 يوليو 21

عمرو دياب وتامر حسني يرفعان شعار المنافسة ليست بالألبومات فقط

أحمد حمدي 11:05 ص, الأربعاء, 7 يوليو 21