أبناء المطربين يقتحمون سوق الغناء.. إضافة للحالة الفنية ويواجهون تحديا كبيرا

قرر أبناء بعض المطربين المصريين والعرب خوض تجربة الغناء على نهج آبائهم وطرح أغنيات وألبومات غنائية للجمهور المصري والعربي، حيث يقدم نجل المطرب فضل شاكر الغناء بطرح أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية واللبنانية، وسيتم طرحهما الأيام المقبلة، واحدة منهما بعنوان “لما لما”.

كما قرر نجل المطرب القدير محمد ثروت “أحمد” خوض تجربة الغناء لأول مرة بتقديم أغنية بعنوان “وجودك فرق”، كلمات حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد ياسر.

كذلك يطرح الوليد الحلاني نجل النجم عاصي الحلاني أغنيات جديدة خلال الأيام المقبلة للجمهور.

حلمي عبد الباقي : ظهور أصوات جديدة في الساحة الغنائية إضافة للسوق

قال المطرب حلمي عبد الباقي إن ظهور أصوات جديدة في الساحة الغنائية أمر يضيف للسوق بشكل جيد، حيث إن هذه الأصوات بالطبع لن يقدموا أغنيات فيها شيء لا يليق بالذوق العام لكونهم أبناء مطربين كبار، سواء فضل شاكر أو محمد ثروت، فهما قدَّما فنًّا راقيًا للجمهور في مسيرتهما الغنائية.

وتابع: محمد فضل شاكر أو أحمد نجل الفنان الكبير محمد ثروت، حينما يقدمان أغنيات تواكب الجيل الجديد الحالي بمفرداته وأسلوبه سيكونون قريبين منه، ويجذبون المستمع الحالي لأغنياتهم ويساهمون في إبعادهم عن أية موجة غنائية هبطت علينا فجأة تسببت في تدني ذوق الجمهور في السنين الأخيرة.

وأشار أيضا الى أن هذه الأصوات تكررمافعله محمد عدوية وماريتا الحلاني أبناء المطرب الشعبي القدير أحمد عدوية والنجم عاصي الحلاني منذ سنوات ، حيث قدم محمد عدوية شكلا غنائيا مميزا خاص به وأحبه الجمهور كثيرا .

صلاح عطية : توجه نجل مطرب معين للغناء من حقه وله أن يدعمه فنيا ومعنويا

أوضح الشاعر الغنائي صلاح عطية أن هذه التجارب قدمت منذ سنوات مثل طارق محرم فؤاد نجل المطرب الراحل محرم فؤاد وجلال شفيق جلال نجل الفنان الراحل شفيق جلال أيضًا، لكنها لم تحقق النجاح الموقع منها.

وأشار إلى أن توجه نجل مطرب معين للغناء من حقه وله أن يدعمه فنيًّا ومعنويًّا، لكن تحقيق النجاح يكون بإرادة الجمهور في النهاية لأنه يتعامل مع أبناء الفنانين والمطربين بما يقدمونه فقط وليس لكونهم أبناء فضل شاكر أو محمد ثروت.

واستطرد قائلًا إن محمد عدوية هو أكثر نجاحًا من أبناء المطربين، السنين الماضية، لافتًا إلى أنه استطاع صنع شكل غنائي مميز به بعيدًا عن الغناء الشعبي الذي قدمه أبوه المطرب الكبير أحمد عدوية.

وأكد عطية أنه يكون هناك تحدٍّ كبير لنجل المطرب الكبير حينما يغني، لأنه مفترض أنه يأخذ خلاصة تجربة أبيه الفنية ودروس كثيرة منها، ليستطيع تقديم أغنيات ناجحة للجمهور.

علي عبد الفتاح : هذه الأصوات أمامها تحد كبير حقيقة في تقبل الجمهور لهم

ويرى علي عبد الفتاح، المسئول الإعلامي لشركة مزيكا والمحتوى الموسيقي، أن هذه الأصوات أمامها تحدٍّ كبير حقيقة؛ لأنهم هل سينجحون دون الاعتماد على أسماء آبائهم المطربين الكبار مثل فضل شاكر ومحمد ثروت.

أم سيفشلون ولن يقدموا آباءهم الدعم لهم، فهذا أمر صعب، حيث إن قبول الجمهور واهتمامه بما يقدمونه أهم ما في الأمر.

واستطرد قائلًا إن أحمد محمد ثروت أشاد الجمهور بصوته، حينما ظهر في أحد البرامج التليفزيونية مع أبيه وغنّى إحدى الأغنيات، لكن الأهم هل سيحقق النجاح بمفرده أم لا.