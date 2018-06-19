أبناء الفنانين يعتمدون على موهبتهم في مسلسلات رمضان

· سمير الجمل: هيثم أحمد زكي تفوق في كلبش 2 عن الآخرين · أحمد سعد الدين: لم يعتمدوا على الواسطة بل موهبتهم بصورة أكبر . ماجدة موريس: لم يلفت الأنظار سوى هيثم أحمد زكي ولا يمكن مقارنته بهم أحمد حمدي شهدت بعض مسلسلات رمضان التي عرضت مؤخرا على مختلف القنوات الفضائية العديد من الوجوه الجد

· سمير الجمل: هيثم أحمد زكي تفوق في كلبش 2 عن الآخرين

· أحمد سعد الدين: لم يعتمدوا على الواسطة بل موهبتهم بصورة أكبر

. ماجدة موريس: لم يلفت الأنظار سوى هيثم أحمد زكي ولا يمكن مقارنته بهم

أحمد حمدي



شهدت بعض مسلسلات رمضان التي عرضت مؤخرا على مختلف القنوات الفضائية العديد من الوجوه الجديدة الشابة التي تنتمي لعائلات فنية – فمنهم من هم ابناء فنانين ومؤلفين ايضا – التي برزت بقوة في مسلسلات رمضان ، و لعل ابرزهم النجم الشاب هيثم احمد زكي الذي اختفى لفترة طويلة ثمعاد بدور جديد عليه وهو دور ” عاطف ” في مسلسل “كلبش 2 “مع النجم امير كرارة ، وهناك ايضا يوسف ابن المؤلف وليد يوسف في مسلسل “عوالم خفية “امام النجم عادل امام ، وجومانا ابنة الفنانة لقاء سويدان في مسلسل “ضد مجهول “امام النجمة غادة عبد الرازق ، واحمد خالد صالح نجل الراحل خالد صالح في مسلسل “نسر الصعيد “الذي لعب بطولته النجم محمد رمضان .

نرصد في هذا التقرير اراء النقاد حول وجود هؤلاء الشباب الجدد في مسلسلات رمضان هذا العام ، وهل استطاعوا بالفعل ان يلفتوا لهم الانظار بادوارهم ، ومن منهم استطاع التفوق على نفسه وسيكون له مستقبلا كبيرا الفترة القادمة .

يرى الناقد سمير الجمل ان اكثر نجم شاب لفت نظره في مسلسلات رمضان من ابناء الفنانين هيثم احمد زكي الذي عاد هذا العام بعد غياب طويل بدور جديد ومميز في مسلسل “كلبش 2 “مع النجم امير كرارة .

واضاف :ان باقي الشباب الجديد لم يقدموا ادوار مميزة وملفتة وحققت صدى جيد في رمضان مثل هيثم احمد زكي الذي قدم شخصية الارهابي ومخطط العمليات بشكل جيد .

اما الناقد احمد سعد الدين فيرى ان بعض ابناء الفنانين الذين تواجدوا في المسلسلات هذا العام لم يعتمدوا على الواسطة والدليل على ذلك هو وفاة اباءهم مثل احمد خالد صالح وهيثم احمد زكي ، لذا فهم قد اعتمدوا على انفسهم وموهبتهم فقط .

واضاف سعد الدين ان هيثم احمد زكي هو من تفوق هذا الموسم عن الاخرين من ابناء الفنانين في مسلسل “كلبش 2 ” لكن مشكلته انه حتى لو قدم دورا مميزا يختفي لفترة طويلة عن الاعلام والصحافة والجمهور فلا نشعر بقوته فنيا ,

وتابع ايضا ان باقي ابناء الفنانين مثل جومانا ابنة الفنانة لقاء سويدان لايمكن الحكم عليها من تجربتها في مسلسل ضد مجهول الاولى مع النجمة غادة عبد الرازق بل يجب اعطاءها فرصة اكبر الفترة القادمة لان الدور التي قدمته في مسلسل ضد مجهول في رمضان الصدى الاكبر له كان لغادة نفسها خاصة في مشاهدها مع جومانا ومشهد الاغتصاب وتغسيلها بعد وفاتها .

وترى الناقدة ماجدة موريس انه لايمكن مقارنة هيثم احمد زكي بباقي ابناء الفنانين الموجودين في مسلسلات رمضان لانه اقتحم التمثيل منذ سنوات وقدم ادوارا جيدة لكنه يختفي لفترات طويلة .

واضافت موريس ان باقي ابناء الفنانين الذين تواجدوا في الدراما الرمضانية هذا العام لم يلفتوا الانظار لهم حتى الان برغم ان حلقات مسلسلات رمضان اوشكت على انتهائها تماما .

وتابعت هناك وجوه شابة جديدة ظهرت في مسلسلات رمضان هذا العام تميزت لكن ليسوا من ابناء الفنانين وفي رايي انهم الافضل منهم بدرجة كبيرة لانه لم يلفت النظر من ابناء النجوم سوى هيثم أحمد زكي فقط.