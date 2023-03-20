أبناء الفنانين في دراما رمضان.. ظهور يثير الجدل قبل المشاهدة والحكم للجمهور

يتواجد في موسم دراما رمضان هذا العام خلال أيام ، مشاركة بعض أبناء الفنانين والمخرجين في مسلسلات متنوعة لأول مرة في الموسم الدرامي الأضخم سنويا .

وبمجرد الإعلان عن مشاركة أبناء بعض الفنانين والمخرجين في مسلسلات آبائهم تعرضوا لحالة هجوم وتنمر عليهم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وتشارك ابنة الفنان أشرف زكي والفنانة روجينا ” مريم” لأول مرة معها في مسلسل ستهم ، تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج رؤوف عبد العزيز .

كما يشارك نجل المخرج أحمد خالد موسى في مسلسل بابا المجال مع النجم مصطفى شعبان لأول مرة ، المسلسل اخراج أحمد خالد موسى وانتاج كامل أبو علي .

أيضا يشارك نجل النجم عمرو سعد ” رابي قناوي ” معه في مسلسل ” الأجهر” ، والعمل إخراج ياسر سامي وإنتاج صادق صباح.

ونجل النجم خالد النبوي يشارك للعام الثاني في دراما رمضان بمسلسل ” مذكرات زوج” مع طارق لطفي وخالد الصاوي بعد نجاحه رمضان 2022 بمسلسل ” راجعين ياهوى” مع والده النجم خالد النبوي .

ناهد صالح : لايجب أن نصدر أحكاما تجاه أبناء الفنانين دون مشاهدة ماسيقدمونه

قالت الناقدة ناهد صالح لـ”المال” أنه لايمكننا إصدار حكم مسبق على أبناء هؤلاء الفنانين والمخرجين دون تقييم ماسيقدمونه في دراما شهر رمضان هذا العام .

وأضافت أنه يمكن أن يكون هذه المواهب الشابة موهوبة بالفعل ولديهم طاقة ابداعية ستظهر في أدوارهم التي سيقدمونها في مسلسلات ” ستهم ” أو ” بابا المجال ” وكذلك مسلسل الأجهر لعمرو سعد .

وتابعت أنه على مدى التاريخ كثير من أبناء الفنانين والمخرجين والمنتجين شاركوا في أعمال فنية تليفزيونية أو سينمائية ، بعضهم استطاع أن يكمل مشواره الفني ونجح وآخرين لم يكملوا مسيرتهم الفنية فذلك كله يتوقف على حجم موهبتهم وامكاناتهم وابداعهم .

فايزة هنداوي : من حق أي فنان أو مخرج باعطاء فرصة لأبنه أو بنته

أعربت الناقدة فايزة هنداوي أن الفنان الشاب يمكن أن يأخذ فرصة أو اثنتين لكونه نجل مخرج أو فنان معين ، لكن الذي سيبقى ويكمل مسيرته هو الذي يحبه الجمهور وهناك أمثلة كثيرة على ذلك مثل كريم محمود عبد العزيز وأحمد السعدني وحنان مطاوع ومحمد محمود عبد العزيز وريهام عبد الغفور والعام الماضي ظهر نجل النجم خالد النبوي ” نور النبوي ” وأشاد به الجمهور في أدائه بمسلسل ” راجعين ياهوى” .

ولفتت قائلة الى أنه في الطريق يوجد أبناء فنانين فشلوا فنيا وآخرين لايملكون الموهبة الحقيقية سواء أبناء فنانين ومخرجين أو أشخاص عاديين ، الجمهور هو من يحكم على أي فنان ويساهم في اكماله مسيرته .

أردفت قائلة أن من حق أي فنان او مخرج باعطاء فرصة لأبنه أو بنته مثل ” مريم أشرف زكي ” لدخول مجال التمثيل مثل أي مهنة أخرى ، لكن من يستمر هو الموهوب بالفعل مثل المهندس يمكن أن يعطي فرصة لأبنه للعمل في شركته .

أكدت هنداوي أن هناك حالة تنمر على الفنانين والنجوم وذلك يلحق بأبنائهم نوعا ما ، لكون هؤلاء المشاهير تحت دائرة الضوء باستمرار بالاضافة لتقاضيهم أجورا مادية كبيرة .

مصطفى كيلاني : لايصح أن نحكم على كل أبناء الفنانين بشكل خاطئ

وعلق الناقد الفني مصطفى كيلاني قائلا إنه لايصح أن نكون ضد وجود نجل أي فنان أو مخرج في مسلسلات شهر رمضان ، لاسيما أن نور النبوي حقق نجاحا كبيرا في مسلسل ” راجعين ياهوى” ، برغم أنه كان ناجحا في مجال أغاني الراب والموسيقى وقدم واحدة من أنجح الأغنيات العام الماضي ووصلت مشاهداتها للملايين .

شدد أيضا أن يوجد أبناء فنانين مهمين جدا مثل رانيا فريد شوقي وعمرو محمود ياسين كنموذجان ناجحان جدا في الكتابة والتمثيل ، وأحمد صلاح السعدني ممثل ونجم كبير ونضج بصورة كبيرة وكريم عبد العزيز نجم كبير وهو نجل المخرج القدير محمد عبد العزيز وعمه المخرج عمر عبد العزيز .

لذلك لايصح أن نحكم على كل أبناء الفنانين بشكل خاطئ ، لأن بعضهم يملك الموهبة الفنية بشكل حقيقي وفق” كيلاني “، مشيرا أن وجود آبائهم في الوسط الفني يساهم في دعمهم لكن منهم من يستحق الظهور لموهبتهم وآخرين لا ، وحقيقة السوشيال ميديا أصبحت تصطاد أي لقطة للتنمر عليها ويجب أن نحكم بعد مشاهدة وتقييم موهبة هؤلاء الشباب الجدد في مسلسلات رمضان .