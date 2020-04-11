«أبل» و«جوجل» تطوران نظاما لتتبع مصابى «كورونا» على الهواتف

أعلنت شركتا «أبل» و«جوجل» عن تطوير نظام تتبع إلكترونى على أجهزة الهواتف المحمولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقالت الشركتان فى بيان مشترك ، إن النظام الجديد يعتمد على استخدام تقنية بلوتوث اللاسلكية لتتبع الأشخاص الذين ربما أصيبوا جراء تماسهم مع حاملى الفيروس التاجى “كوفيد 19” بهدف مساعدة الحكومات الوطنية وحكومات الولايات والحكومات المحلية على طرح تطبيقات لما يسمى “تتبع جهات الاتصال” التي سيتم تشغيلها على هواتف آي فون وأندرويد على حد سواء.

وقالت جوجل وأبل إن عملهما سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى تنطلق خلال مايو المقبل، إذ تخطط الشركتان لإطلاق مجموعة من الأدوات المعروفة باسم واجهات برمجة التطبيقات (APIS)، حيث يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها من قِبل سلطات أنظمة الصحة العامة، العمل على كل هواتف آيفون وعلى الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد التابع لجوجل.

يمكن لتتبع إشارات بلوتوث، كما تخطط جوجل وأبل لاستخدامها، حماية الخصوصية بشكل أفضل بكثير من الخيارات الأخرى مثل GPS أو بيانات الموقع القائمة على برج خلوي، والتي تسمح للسلطات المركزية بالوصول إلى المعلومات.