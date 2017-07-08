أبل مهددة بوقف بيع آيفون7 و7 بلس.. لهذا السبب

تواجه شركة آبل في الوقت الحالي مشاكل قانونية قد تؤدي إلى منعها من بيع بعض هواتف آيفون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي حال فوز شركة كوالكوم في معركتها القانونية الأخيرة ضد شركة آبل، سيصبح من الصعب كثيرًا شراء بعض أجهزة آيفون، مما يوسع المعركة القانونية التي تشنها الشركة الواقع مقرها في سان دييغو مع شركة تصنيع هواتف آيفون.

وتخطط شركة كوالكوم إلى تقديم شكوى إلى لجنة التجارة الدولية الأمريكية تتهم فيها هواتف آيفون بالتعدي على ست براءات اختراع محمولة تابعة لها، وتريد كوالكوم من اللجنة حظر استيراد بعض أجهزة آيفون التي لا تستعمل رقائق كوالكوم، وكذلك حظر آبل من بيع الأجهزة التي جلبتها بالفعل إلى الولايات المتحدة، وفقًا لموقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وتسعى شركة تصنيع الرقائق إلى حظر بيع مجموعة من الأجهزة تشمل آيفون 7 و7 بلس العاملة على شبكات AT&T وT-Mobile، وكذلك بعض أجهزة آيباد؛ حيث تستعمل تلك الأجهزة رقائق إنتل 4G، في حين أن الهواتف من شركات خدمات المحمول الأخرى مثل فيريزون تستعمل معالجات كوالكوم.

وتحد تلك المعايير من نطاق الحظر، وتتجنب إلحاق الأذى بالأعمال التجارية لكوالكوم، التي تحصل على الكثير من الأموال نتيجة توريدها الرقائق لشركة آبل، وقال دون روزنبرج المستشار العام لشركة كوالكوم “تواصل آبل استعمال تكنولوجيا شركتنا دون دفع ثمنها”.

ويتوقع أن تبدأ لجنة التجارة الدولية الأمريكية بفحص الشكوى في شهر أغسطس القادم، وذلك وفقًا لما ذكرته كوالكوم، مع توقع إجراء المحاكمة في العام المقبل، وأشار المستشار العام لشركة كوالكوم أن أي قرار الحظر المتعلق بهواتف آيفون لن يحدث على الإطلاق قبل مدة 18 شهرًا.

ورفعت كوالكوم يوم الخميس دعوى قضائية ذات صلة بمحكمة اتحادية في كاليفورنيا، جنبًا إلى جنب مع إيداع لجنة التجارة، من أجل طلب تعويضات مالية، وأوضحت أن رقائق انتل لا تنتهك براءات الاختراع إلا أن طريقة آبل في استعمال تلك البراءات ضمن هواتف آيفون تؤدي إلى الانتهاك الحاصل، ويعتقد روزنبرغ أنه سيتم تعليق القضية إلى أن تتخذ لجنة التجارة الدولية قرارها.