أبل تواجه الحظر الأمريكي بخطة لإنقاذ أعمال الساعات الذكية ذات الـ17 مليار دولار

تفصل شركة أبل عدة أيام فقط من الحظر الأمريكي لساعاتها الذكية، وهو ما يدفعها لإطلاق خطة لإنقاذ أعمال الساعات الذكية ذات الـ 17 مليار دولار تشتمل على إصلاحات للبرامج وحلول أخرى محتملة، بحسب وكالة بلومبرج.

يتسابق المهندسون في الشركة لإجراء تغييرات على الخوارزميات الموجودة على الجهاز الذي يقيس مستوى الأكسجين في الدم لدى المستخدم – وهي ميزة تقول شركة ماسينمو إنها تنتهك براءات الاختراع الخاصة بها. وهم يقومون بتعديل كيفية تحديد التكنولوجيا لتشبع الأكسجين وتقديم البيانات للعملاء، وفقًا لأشخاص مطلعين على العمل.

إنه جهد هندسي عالي المخاطر على عكس أي جهد قامت به شركة أبل من قبل. وعلى الرغم من أن منتجات الشركة المصنعة لهواتف آي فون قد تم حظرها سابقًا في بعض البلدان بسبب نزاعات قانونية، إلا أن هذا التقييد سيضر بواحد من أكبر صانعي الأموال لشركة أبل في بلدها الأم – في عيد الميلاد على الأقل. ومن دون استخدام البيت الأبيض للفيتو في اللحظة الأخيرة، فإن الحظر الذي فرضته لجنة التجارة الدولية سيدخل حيز التنفيذ في 25 ديسمبر.

يمكن لشركة أبل التوصل إلى تسوية مع ماسيمو ، على الرغم من أن هذا هو الطريق الذي تفضل عادةً عدم اتباعه. ولا يبدو أن الشركتين قد انخرطتا في هذه الجبهة. في الوقت الحالي، تركز شركة أبل على تعديل التكنولوجيا الخاصة بها ومحاولة كسب استحسان الجهات التنظيمية.

خطة لمواجهة الحظر الأمريكي

إذا استمر الحظر، تعمل شركة أبل على مجموعة من الخيارات القانونية والفنية. لقد بدأت بالفعل في إعداد المتاجر للتغيير. وأرسلت لافتات جديدة إلى منافذ البيع بالتجزئة التي تروج لساعة أبل واتش دون عرض صور لـ Series 9 وUltra 2 – وهما الطرازان المستهدفان بالحظر. ستظل ساعة SE المنخفضة التكلفة للشركة متاحة.

وتخطط شركة آبل لوقف بيع الساعات المحظورة على موقعها على الإنترنت يوم الخميس ثم سحبها من منافذها البالغ عددها 270 متجرًا تقريبًا بحلول 24 ديسمبر.

أدت هذه الأخبار إلى انخفاض أسهم شركة أبل بنسبة تقل عن 1٪ يوم الاثنين. ولم تتغير الأسهم تقريبًا في تداول ما قبل السوق يوم الثلاثاء عند 196 دولارًا. ارتفعت أسهم ماسيمو بنسبة 3.2٪ يوم الاثنين.

وقالت شركة ماسيمو في بيان لها إن قرار حظر نماذج أبل واتش “يوضح أنه حتى أقوى شركة في العالم يجب أن تلتزم بالقانون”.

يشير العمل داخل شركة أبل إلى أن الشركة تعتقد أن تغييرات البرامج – بدلاً من إصلاح الأجهزة الأكثر تعقيدًا – ستكون كافية لإعادة الجهاز إلى رفوف المتاجر. لكن براءات الاختراع التي هي جوهر النزاع تتعلق في الغالب بالأجهزة، بما في ذلك كيفية انبعاث الضوء إلى الجلد لقياس كمية الأكسجين في دم الشخص.

وقالت متحدثة باسم شركة أبل إن الشركة تعمل على تقديم حل بديل إلى وكالة الجمارك الأمريكية، المسؤولة عن الموافقة على التغييرات لإعادة المنتج إلى السوق.

قالت شركة Masimo أن إصلاح البرنامج لن يكون علاجًا كافيًا. وقالت الشركة المصنعة للأجهزة الطبية: “الأجهزة بحاجة إلى التغيير”.

قيود على الاستيراد

وسيتخذ الحظر الذي تفرضه لجنة التجارة الدولية شكل قيود على الاستيراد، مما يجعل من المستحيل على شركة Apple بيع الجهاز في الولايات المتحدة. تعتمد الشركة على الموردين الأجانب لمكونات الساعة وتجميعها.

وقال إيفان زيمرمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إيدج، التي تصنع برامج لصياغة براءات الاختراع، إن مثل هذه النزاعات عادة ما تتم تسويتها قبل أن تصل إلى هذه النقطة.

وقال: “هذه الأنواع من النزاعات التي تؤدي إلى فرض قيود على الاستيراد نادرة وغالباً ما تستخدم كوسيلة ضغط في مفاوضات التسوية”. وقال زيمرمان إنه قد يكون من الصعب على شركة أبل حل النزاع من خلال تعديلات البرمجيات، بالنظر إلى مدى اتساع براءات اختراع شركة ماسيمو. لكنه قال إن شركة أبل يمكن أن تقدم حجة معقولة مفادها أن البرنامج يتحكم في كيفية عمل الجهاز.