أبل تقود هبوط صادرات الحواسيب الشخصية العالمية في الربع الأول

سجلت الشحنات العالمية من أجهزة الكمبيوتر الشخصية هبوطا بنسبة 29٪ في الربع الأول من عام 2023 بسبب ضعف الطلب وفائض المخزون وتدهور مناخ الاقتصاد الكلي، حيث تلقت شركة أبل الضربة الأكبر، وفق تقرير نشرته شركة أبحاث السوق “آي دي سي”.

وذكر التقرير أن شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية العالمية بلغت 56.9 مليون في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض عن 80.2 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

وواصلت الشحنات انخفاضًا مماثلاً على أساس سنوي بنسبة 28.1٪ في الربع الأخير من عام 2022.

ومن بين أكبر 5 شركات لأجهزة الكمبيوتر التي تم تحليلها في التقرير ، شهدت شحنات أبل، عملاقة التكنولوجيا الأمريكية هبوطا في الربع الأول، أكبر انخفاض بنسبة 40.5٪ عن نفس الفترة من عام 2022 .

وجاءت شركة ديل تكنولوجيز الأمريكية في المرتبة الثانية بانخفاض قدره 31٪.

وقالت شركة “آي دي سي” إن لينوفو جروب المحدودة وأسوستيك كمبيوتر وإتش بي واجهت أيضًا انخفاضًا في الشحنات.

في فبراير الماضي ، أفادت أبل أن مبيعات أجهزة كمبيوتر” ماك” الخاصة بها ، والتي ازدهرت خلال موجة العمل من المنزل أثناء الوباء ، انخفضت بنسبة 29٪ على أساس سنوي إلى 7.7 مليار دولار في الربع الأخير”.

وتمثل النتائج الأولية أيضًا تكرارا لعصر الطلب المدفوع بفيروس كورونا وعودة مؤقتة على الأقل لأنماط ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

كان حجم الشحن في الربع الأول من عام 2023 أقل بشكل ملحوظ من 59.2 مليون وحدة تم شحنها في الربع الأول من عام 2019 و 60.6 مليون في الربع الأول. 2018 ، حسبما ذكرت “آي دي سي”.

كما أن التوقف المؤقت في النمو والطلب يمنح سلسلة الإمدادات بعض المجال لإجراء تغييرات حيث تبدأ العديد من المصانع في استكشاف خيارات الإنتاج خارج الصين.

ولا تزال المخاوف بشأن التباطؤ في الاقتصادات الكبرى قائمة، حيث أدى الاضطراب الأخير في القطاع المصرفي إلى تفاقم المخاوف من أن التضخم الجامح والسياسة النقدية المتشددة سيعوقان النمو والاستثمارات المالية.

وفي هذا الصدد قال لين هوانج ، نائب رئيس قسم الأبحاث، الأجهزة والشاشات في “أي دي سي”: “إذا استمر الركود في الأسواق الرئيسية إلى العام المقبل ، فقد يكون الانتعاش شاقًا”.