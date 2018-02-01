أبل تعيد تطبيق تلجرام إلى متجرها بعد حذفه

متابعات أعادت شركة "أبل" مؤخرا، تطبيقات "تلجرام"، إلى متجرها الإلكتروني، بعدما حذفتها بصورة مؤقتة خلال الساعات الماضية.حذفت "أبل" تطبيقات "تلجرام" و"تلجرام X"، بعدما اكتشفت احتوائهما على مضمون غير لائق، ولكنها قررت أن تعيدهما مرة أخرى، بعد أن تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وفقا ما نقلته وكال

متابعات

أعادت شركة “أبل” مؤخرا، تطبيقات “تلجرام”، إلى متجرها الإلكتروني، بعدما حذفتها بصورة مؤقتة خلال الساعات الماضية.

حذفت “أبل” تطبيقات “تلجرام” و”تلجرام X”، بعدما اكتشفت احتوائهما على مضمون غير لائق، ولكنها قررت أن تعيدهما مرة أخرى، بعد أن تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وفقا ما نقلته وكالة سبوتنيك نقلا عن موقع “سي نت”.

وكان رئيس تطبيق “تلجرام”، الروسي بافيل دوروف، غرد عبر حسابه على “تويتر”: “تم تنبيهنا من قبل شركة أبل بأن المحتوى غير المناسب أصبح لمستخدمينا، وتم حذف كلا التطبيقين من متجر “أبل”.

وتابع دوروف: “وبمجرد أن تتوافر لدينا الحماية، من المتوقع أن تعود التطبيقات مرة أخرى إلى المتجر”.

وبعدها، أعلن بافيل دوروف، عن أن التطبيقين عادا بالفعل إلى متجر “أبل” الإلكتروني، في هذه التغريدة.

