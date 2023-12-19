أبل تعلق بيع ساعتي سيريز9 وألترا2 الذكيتين بأمريكا لهذا السبب

قررت شركة إيقاف مبيعات ساعتيها الذكيتين “سيريز9″ و”ألترا2” في الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من هذا الأسبوع، في الوقت الذي تواجه نزاعا على براءة اختراع بخصوص تكنولوجيا تتيح للساعتين ميزة استشعار الأكسجين في الدم، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وتأتي هذه الخطوة بعد أمر صدر في أكتوبر من لجنة التجارة الدولية الأمريكية قد يمنع أبل من بيع ساعاتها بعد أن وجدت أن الأجهزة تنتهك حقوق براءات الاختراع لشركة التكنولوجيا الطبية ماسيمو.

وأمام إدارة الرئيس جو بايدن حتى 25 ديسمبر لمراجعة القرار، لكن أبل قالت إنها تتخذ خطوات للامتثال في حالة بقاء الحكم. وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الذي يتعامل مع القضية في إدارة بايدن، إن السفيرة كاثرين تاي “تدرس بعناية جميع العوامل في هذه القضية”.

وإذا لم يعترض عليه المكتب، فسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 26 ديسمبر.

وقالت الشركة إنها ستوقف مبيعات الساعات من موقعها الإلكتروني بدءا من 21 ديسمبر ومن مواقع البيع بالتجزئة التابعة لها بعد 24 من الشهر نفسه.

أما الطرز الأخرى التي لا تحتوي على مستشعر الأكسجين في الدم، مثل “أبل ووتش إس إي” فلن تتأثر بالنزاع.