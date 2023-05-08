«أبل» تعتزم طرح سندات الأثنين استباقا لبيانات التضخم في أمريكا

تعتزم “أبل” طرح سندات الأثنين ، في ظل تزايد الإقبال على جمع السيولة قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب وكالة بلومبرج.

الطرح البالغ قيمته 5 مليارات دولار من المتوقع أن يكون على خمس شرائح، وفقاً لما كشفه شخص مطلع على الأمر. كما كشف أن الجزء الأطول أجلاً من الصفقة سيكون لسندات لأجل 30 عاماً بعائد قد يصل إلى 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة المماثلة.

قال روب والدنر، كبير محللي الدخل الثابت ورئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في “إنفيسكو”، لتلفزيون بلومبرج، إن الصفقة “ستلقى استقبالاً كبيراً من السوق، إذ لاحظنا الكثير من الطلب على أدوات الدخل الثابت عالية الجودة”.

طرح سندات الأثنين

يتوقع تجار شملهم استطلاع بلومبرج أن تتراوح مبيعات سندات الشركات عالية الجودة في الولايات المتحدة الأسبوع الحالي بين 30 مليار دولار و35 مليار دولار، إذ تظهر أسواق ديون الشركات علامات على الاستقرار.

من المنتظر أن يكون هذا الطرح هو الأول لشركة “أبل” منذ أن باعت سندات بقيمة 5.5 مليار دولار لتمويل عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح في أغسطس.

قد يتوجه 15 مقترضاً لبيع الديون، اليوم الإثنين، في ظل تطلعهم لتأمين التمويل قبل صدور مؤشر أسعار المستهلك وبيانات مؤشر أسعار المنتجين، المقرر الكشف عنهما يومي الأربعاء والخميس.

تعتزم أيضاً شركتا “تي موبيل” و”ميرسك” الانضمام إلى مصاف الشركات ذات التصنيف المرتفع لبيع سندات في السوق.

“أبل” قد تستخدم عوائد البيع في الأغراض العامة للشركة، وقال الشخص إن ذلك يمكن أن يشمل إعادة شراء الأسهم، ومدفوعات الأرباح، ورأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية، وعمليات الاستحواذ، وسداد الديون.

ولم يرد ممثل لشركة “أبل” على الفور على طلب للتعليق. ولم يستجب ممثلو “تي موبيل” و”ميرسك” على طلبات التعليق.

تُعتبر “أبل” ثاني مُصدر ضخم بقطاع التكنولوجيا يبيع السندات بعد إعلان نتائج الأعمال، إذ جمعت “ميتا بلاتفورمز”، الشركة الأم لـ”فيسوك”، 8.5 مليار دولار في ثاني مبيعاتها من السندات على الإطلاق الأسبوع الماضي.