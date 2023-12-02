أبل تصدر تحديثا عاجلا لنظام iOS للتغلب على الثغرات الأمنية

أصدرت شركة التكنولوجيا العملاقة أبل تحديثًا آخر لنظام التشغيل iOS، بعد أسابيع فقط من إسقاط التحديث 17.1.1، وذلك بهدف التغلب على الثغرات الأمنية ،بحسب موقع فوكس نيوز.

تم توفير تحديث iOS 17.1.2 للجمهور في 30 نوفمبر ويهدف إلى تصحيح اثنتين من الثغرات الأمنية المحتملة الموثقة في 17.1.1.

وقالت شركة أبل في طرح الإصدار الجديد: “يوفر هذا التحديث إصلاحات أمنية مهمة ويوصى به لجميع المستخدمين”.

وتحث الشركة عملائها على تنزيل التحديث في أقرب وقت ممكن.

كان من المتوقع أن تطلق شركة أبل نظام التشغيل iOS 17.2 في وقت لاحق من هذا الشهر مع ميزات جديدة وإصلاحات طفيفة للأخطاء، ولكن ثبت أن المشكلات الأمنية ملحة للغاية.

تم نشر ملاحظات أمنية مصاحبة للتحديث، مع الإشارة إلى إصلاحين لـ “وب كيت” ، محرك متصفح الويب الخاص بشركة أبل.

التغلب على الثغرات الأمنية

يتم عرض هاتف آيفون 15ث برو الجديد خلال فاعلية لشركة أبل على مسرح ستيف جوبز في أبل بارك في كوبرتينو، ولا يتضمن تحديث iOS 17.1.2 أي ميزات جديدة للمستخدمين.

تشير الملاحظات إلى أن “معالجة محتوى الويب” قد “تكشف عن معلومات حساسة” و”قد تؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية”.

يمكن تنزيل iOS 17.1.2 عبر وظيفة تحديث البرامج في تطبيق إعدادات آيفون.

لا يتم تضمين أي ميزات جديدة في التحديث.

تحذر وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة أيضًا مستخدمي آيفون بشأن ميزة تم إصدارها مع iOS 17.1.1 تسمى نيم دروب (NameDrop).

وكتبت إدارة شرطة لونجوود على فيسبوك: “تتيح لك هذه الميزة مشاركة معلومات الاتصال والصور بسهولة مع هاتف آيفون آخر بمجرد تقريب الهاتفين من بعضهما البعض”.

“تم ضبط هذه الميزة افتراضيًا على “تشغيل” مما قد يؤدي إلى مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك مع الآخرين دون علمك.”