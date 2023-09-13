أبل ترفع أسعار أجهزتها في بعض الأسواق وتنقل Dynamic Island من نسخ الـ برو

أقرت شركة أبل تحديثات جديدة مبهرة ستجبر المستهلكين على إنفاق أموال أكبر، كما حرصت على قصر أفضل المميزات على أجهزة الآيفون الأغلى ثمنا ، كما نقلت مزايا من نسخ الـ برو .

ورفعت الشركة أسعار بعض الموديلات في عدد محدود من الأسواق على أقل تقدير، وهو أمر تجنبت تنفيذه العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرج.

وتحصل بعض طرازات آيفون 15 الأقل سعرا على المميزات التي كانت متاحة لدى نسخ الـ برو التي تم تدشينها العام الماضي، ومنها واجهة داينمك آيلند Dynamic Island.

نقل مزايا من نسخ الـ برو

قالت الشركة إن كلا الطرازين آيفون 15 وآيفون 15 بلس، يشملان ميزة Dynamic Island ونظام كاميرا متقدم. تتيح الكاميرا الرئيسية القوية بدقة 48MP التقاط صور بدقة عالية وخيار تقريب بصري للمسافات 2x جديد لمنح المستخدمين ثلاثة مستويات من التكبير/التصغير البصري، كما لو كان لديهم كاميرا ثالثة.

واعتماداً على البنية التحتية للأقمار الصناعية من “أبل”، يمكن لخدمة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية توصيل المستخدمين باتحاد السيارات الأمريكي AAA إذا واجهوا مشكلة في السيارة أثناء تواجدهم خارج الشبكة.

ومع شريحة A16 بايونك التي تقدم أداءً قوياً قد أثبت جدارته، وموصل USB-C، وميزة العثور الدقيق في “أين أصدقائي”، وميزات المتانة الرائدة في المجال، يمثل iPhone 15 وiPhone 15 Plus قفزة.

سيتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Plus بخمسة ألوان جديدة: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود. وسيبدأ الطلب المسبق الجمعة 15 سبتمبر، على أن يبدأ التوفر من يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

الشاشة

يتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمقاس6.1 إنش و6.7 إنش،1 ويدعمان ميزة Dynamic Island، وهي طريقة للتفاعل مع الإشعارات الهامة والأنشطة المباشرة.

وتتكيف هذه التجربة بسلاسة لتتيح للمستخدمين رؤية الاتجاه الذي يجب عليهم اتباعه في تطبيق الخرائط، وتسهّل التحكم في الموسيقى. وتصل درجة السطوع القصوى الآن إلى 1.600 شمعة/المتر المربع لتجعل الصور والفيديوهات بوضوح HDR. وفي الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع في الخارج لغاية 2.000 شمعة/المتر المربع، أي ضعف الجيل السابق.

الكاميرا

نظام الكاميرا المتقدم في iPhone 15 وiPhone 15 Plus بدقة 48MP، وباستخدام مستشعر رباعي البكسلات وFocus Pixels بنسبة 100% للحصول على ضبط تلقائي سريع للعدسة.

وباستخدام قدرات التصوير الحسابي، تتيح الكاميرا الرئيسية للمستخدمين إمكانية التقاط الصور بدقة 24MP في الوضع التلقائي الجديد، وتقدم بذلك دقة لجودة الصورة بحجم ملف عملي ملائم للتخزين والمشاركة.

ومن خلال التكامل الذكي بين الأجهزة والبرامج، يمنح خيار تقريب المسافات 2x للمستخدمين ثلاثة مستويات من التكبير/التصغير البصري — 0.5x و1x و2x — للمرة الأولى في نظام كاميرا مزدوجة في جهاز iPhone.

شريحة A16 بايونك

تقدم شريحة A16 بايونك في أجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Plus أداءً يتميز بالسرعة والكفاءة، يدعم Dynamic Island، وقدرات التصوير الحسابي.

ومع نواتين فائقتي الأداء تستخدمان طاقة أقل بنسبة 20 %، أصبحت وحدة المعالجة المركزية الجديدة سداسية النوى أسرع من الجيل السابق وتستطيع التعامل مع المهام التي تتطلب أداءً قوياً بسهولة.

وأصبحت وحدة معالجة رسومات الجرافيك خماسية النوى تتميز بنطاق ترددي للذاكرة أعلى، لرسومات غرافيك أكثر سلاسة عند تشغيل الفيديوهات والألعاب.