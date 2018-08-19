أبل تخطط لإنتاج سيارات ذاتية القيادة فى 2025

خالد بدر الدين:تخطط شركة أبل الأمريكية العملاقة لتكنولوجيا أجهزة الكمبيوتر ومنتجة موبايلات آيفون المشهورة على مستوى العالم إنتاج سيارات كهربائية ذاتية القيادة بحلول عام 2025 لغزو أسواق جديدة ومنافسة كبرى شركات التكنولوجيا والسيارات العالمية. وذكرت وكالة سكاى نيوز أن شركة أبل التي تتخذ

خالد بدر الدين:

تخطط شركة أبل الأمريكية العملاقة لتكنولوجيا أجهزة الكمبيوتر ومنتجة موبايلات آيفون المشهورة على مستوى العالم إنتاج سيارات كهربائية ذاتية القيادة بحلول عام 2025 لغزو أسواق جديدة ومنافسة كبرى شركات التكنولوجيا والسيارات العالمية.

وذكرت وكالة سكاى نيوز أن شركة أبل التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها والتى باتت أول شركة فى العالم تصل قيمتها السوقية لأكثر من تريليون دولار تعتزم طرح سياراتها المبتكرة ذاتية القيادة فى غضوم 7 سنوات .

وشيدت شركة أبل الأميركية مؤخرا فرعا لها في العاصمة الألمانية برلين، يخصص معظم جهوده لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة بالاستعانة بفريق من مهندسي السيارات المتخصصين لتنفيذ مشروع “سيارة أبل”.

وقفزت أسعار أسهم شركة أبل بأكثر من 22 % منذ بداية العام وحتى الآن لتسجل أعلى مستوى لها فى تاريخها ليصل سعر السهم إلى حوالى 207 دولار رغم أن سعر أسهم شركة هوى عام 1997 إلى حوالى دولار واحد فقط عندما أوشكت أن تصل إلى حافة الإفلاس ولكنها استطاعت أن تستحوذ على شركة «نيكست» المملوكة لستيف جوبز ليعود رئيسًا تنفيذيًا لها كما لجأت إلى شركة مايكروسوفت الضخمة للحصول على مساعدة نقدية بقيمة 150 مليون دولار للمساعدة في دفع فواتيرها وتمكن ستيف جوبز من طرح منتجات شعبية مثل آي بود، وآي فون التي ساعدت على تعزيز شهرة أبل فى مجال أجهزة التابلت و الكمبيوتر و الموبايلات المتقدمة والمبتكرة .

وليست شركة أبل وحدها التى تريد غزو مجال السيارات ذاتية القيادة فقد أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية أكبر منتجة لرقائق الذاكرة والموبايلات الذكية في العالم – و المنافس الرئيسي لشركة أبل في سوق الموبايلات السمارت – عام 2015 تجهيزها لفريق جديد سيعمل على تقنيات السيارات ذاتية القيادة ولكن بالتركيز على تطوير مكوناتها بدلا من تصنيع سيارة بالكامل .

وتعتزم شركة سامسونج استثمار حوالى 180 تريليون وان ( 158 مليار دولار ) على مدار ثلاث سنوات اعتبارا من هذا العام فى أنشطة البحث والتطوير في الذكاء الصناعى والرقائق وأجهزة الموبايلات والتليفزيونات ومكونات السيارات ذاتية القيادة .

واتجهت شركة سامسونج إلى إنفاق هذا الاستثمار الضخم بعد تراجع أرباحها خلال الربع الماضى إلى أبطأ مستوى نمو منذ أكثر من عام بعد أن خسر أحدث إنتاجها من الموبايلات وهو جالاكسى S9 أمام الشركات المنافسة ولاسيما أبل الأمريكية بجهازها الجديد آيفون X وهواوى الصينية Huawei’s P20 Pro المزود بثلاث كاميرات والذى اجتذب أعداد ضخمة من المستهلكين ولاسيما فى الصين.