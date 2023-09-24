«أبل» تخطط إلى زيادة الإنتاج في الهند 5 أضعاف وتحقيق 40 مليار دولار

تخطط شركة “أبل” لزيادة الإنتاج في الهند أكثر من خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء “بي تي آي” (PTI)، نقلاً عن مسؤولين حكوميين لم تسمّهم.

تجاوزت قيمة إنتاج الشركة 7 مليارات دولار بالهند خلال السنة المالية الماضية، حيث تستهدف أن يصل الرقم إلى 40 مليار دولار، حسبما صرح المسؤولون للوكالة. لم ترد “أبل” على استفسار في هذا الشأن عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل.

زيادة الإنتاج في الهند

تصنع “أبل” تصنع أجهزة أيفون في الهند، ولديها خطط للبدء في تصنيع أجهزة “إير بودز” في العام المقبل. أطلقت شركة صناعة الهواتف، ومقرها في كوبرتينو، أول جهاز “أيفون 15” صنعته في الهند هذا الشهر خلال يوم إصدار الهاتف عالمياً.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه الهند إلى التوسع في صناعة الإلكترونيات ليصل حجمها إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2026، على خلفية زيادة إنتاج الهواتف الذكية والمسعى العالمي للتخلص من المخاطر في سلاسل التوريد في الصين، وفقاً لما قاله وزير التكنولوجيا الهندي، راجيف شاندراسيخار، لتلفزيون “بلومبرج” في وقت سابق من الشهر الجاري.