أبل تخطر عملاءها في مصر برفع أسعار خدمات التخزين السحابي 57.9%

أخطرت شركة أبل عملاءها في مصر عبر رسالة بريد إلكتروني تفيد بزيادة أسعار خدمات التحزين السحابي icloud وذلك اعتبارا من 12 أغسطس المقبل.

وتعرف خدمات التخزين السحابي بكونها مساحات تخزينية تمنحها شركة أبل لمستخدميها مقابل رسوم وذلك في حال امتلاء الذاكرة التقليدية المرفقة بالهاتف.

وتصل نسبة الزيادة في سعر خدمة التخزين التي أقرتها أبل وأخطرت بها العملاء إلى نحو 57.9% وفقا للبريد الإلكتروني.

وكانت أبل قد أعلنت في قت سابق، أنه سيتم تحديث أسعار التطبيقات وعمليات الشراء داخل متجر التطبيقات «App Store» -باستثناء اشتراكات التجديد التلقائي- لمستخدميها في عدد من الدول من بينها مصر ونيجيريا وتنزانيا وتركيا.

وأشارت أبل في بيان على موقعها للمطورين إلى أنها ستقوم بخصم ضريبة بواقع 14% على القيمة المضافة في مصر، وإدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% وضريبة الخدمة الرقمية بنسبة 2% في تنزانيا، فضلاً عن رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20% في تركيا.