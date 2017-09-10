أبل تختبر ولاء عملائها بهاتف سعره 1000 دولار !

عبدالغفور أحمد محسن ستختبر شركة آبل للأجهزة الإلكترونية، بعد يومين ولاء عملائها وقوتهم الشرائية وحماسهم لمنتجاتها عندما تطرح جهاز آي فون جديد يصل سعره إلى 1000 دولار، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.وتعتزم الشركة طرح هاتف آيفون جديد كليا، يوم الثلاثاء القادم، في مقرها الرئيسي الجديد

عبدالغفور أحمد محسن



ستختبر شركة آبل للأجهزة الإلكترونية، بعد يومين ولاء عملائها وقوتهم الشرائية وحماسهم لمنتجاتها عندما تطرح جهاز آي فون جديد يصل سعره إلى 1000 دولار، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وتعتزم الشركة طرح هاتف آيفون جديد كليا، يوم الثلاثاء القادم، في مقرها الرئيسي الجديد بكاليفورنيا، في خطوة تتزامن مع ذكرى مرور 10 سنوات على إصدار الشركة لأول جهاز آيفون.

وبحسب فاينانشيال تايمز، يتوقع أن يتضمن الآي فون الجديد تطويرات شاملة خاصة في تصميم الجهاز وقدرات الكاميرات المدمجة فيه.

ويعتقد محللون أن الجهاز الجديد سيساعد أبل على تجاوز مشاكل نمو الإيرادات التي واجهتها خلال العامين الماضيين.

ووفقا لفاينانشيال تايمز، فإنه في أسواق كأمريكا وأوروبا وصلت إلى حد التشبع من سلعة كالهواتف الذكية، تعد الطريقة الأفضل لجلب إيرادات كبيرة بسرعة، هي زيادة سعر الهاتف بدلا من الاعتماد على حجم المبيعات .