«أبل» تحتل المركز الرابع عالميا فى سوق مبيعات الهواتف الذكية

احتلت أبل المركز الثاني من حيث مبيعات الهواتف الذكية في السوق الأمريكية خلال الربع الثالث

أظهرت بيانات أن شركة أبل استحوذت على 60.5% من حصة أرباح صناعة الهواتف الذكية في الربع الثالث بينما حصلت سامسونج للإلكترونيات على 32.6%، بحسب وكالة يونهاب.

وضاقت الفجوة بين شركة سامسونج للإلكترونيات وشركة أبل الأمريكية في حصة أرباح صناعة الهواتف الذكية في الربع الثالث من هذا العام.

وشهدت حصة سامسونج زيادة قدرها حوالي 2-3 أضعاف بالمقارنة مع الربع الذي سبقه (13.8%) ومع نفس الفترة من العام الماضي (18.8%).

وفي المقابل، سجلت حصة أبل تراجعا بالمقارنة مع 79% في الربع الذي سبقه و66.9% في نفس الفترة من العام الماضي.

وتكون حصة أبل مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع منافساتها الأخرى على خلفية استراتيجية آيفون ذات الأسعار العالية، حيث استحوذت على 77.9% و75% في عام 2018 و2019 على التوالي.

وقالت شركة تحليلات الاستراتيجية إن نسبة الأرباح التشغيلية لشركة أبل في الربع الثالث من هذا العام انخفضت من 23% عن نفس الفترة من العام الماضي إلى 21% نتيجة تأجيل طرح هاتفها الجديد “آيفون 12″، بينما ارتفعت نسبة الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج للإلكترونيات من 11% إلى 14% خلال نفس الفترة بفضل أداء جيد من الهواتف ذات أسعار منخفصة ومتوسطة.

كما ضاقت الفجوة بين سامسونج وأبل في حصة مبيعات الهواتف الذكية، حيث استحوذت أبل وسامسونج على 29.5% و22.6% على التوالي، و تجاوزت الفجوة بينهما أكثر من 10 نقاط مئوية في نفس الفترة من العام الماضي (أبل : 33.8% وسامسونج : 20.2%)

جاءت سامسونج في المركز الأول من حيث شحنات الهواتف الذكية في العالم

وجاءت سامسونج في المركز الأول من حيث شحنات الهواتف الذكية في العالم لتستحوذ على 21.9% في الربع الثالث من هذا العام، وتليها شركة هواوي الصينية (14.1%) وشركة شاومي (14.1%) وشركة أبل (11.9%).

واحتلت شركة أبل الأمريكية المركز الثاني من حيث مبيعات الهواتف الذكية في السوق الأمريكية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعدما تصدرت شركة سامسونج للإلكترونيات السوق بالولايات المتحدة.

واحتلت شركة سامسونج للإلكترونيات صدارة مبيعات الهواتف الذكية في السوق الأمريكية في الربع الثالث من العام الحالي، متفوقة على أبل الأمريكية في ثلاث سنوات.

استحوذت سامسونج للإلكترونيات على حصة قدرها 33.7% من السوق الأمريكية للهواتف الذكية في الربع الثالث

واستحوذت سامسونج للإلكترونيات على حصة سوقية قدرها 33.7% من السوق الأمريكية للهواتف الذكية في الربع الثالث من هذا العام، أي ما يمثل زيادة قدرها 6 نقاط مئوية مقارنة بالربع الثاني من هذا العام وبنفس الربع من العام الماضي، حسبما ذكرته شركة “إستراتيجي أناليتكس (SA)” لأبحاث السوق.

واحتلت شركة أبل الأمريكية المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 30.2%، وتلتها شركة تصنيع الهواتف الذكية الكورية الجنوبية إل جي إلكترونيكس بحصة سوقية تبلغ 14.7%.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدرت فيها سامسونج مبيعات الهواتف الذكية في السوق الأمريكية منذ الربع الثاني من عام 2017.

ويبدو أن المبيعات القوية لهواتف سامسونج الذكية ذات الأسعار المتوسطة أو المنخفضة إلى جانب مبيعات أجهزة سامسونج الرئيسية، مثل “جالاكسي نوت 20″ و”جالاكسي زد فليب 5جي” و”جالاكسي زد فولد 2″ عززت مكانة شركة سامسونج للإلكترونيات في السوق الأمريكية.