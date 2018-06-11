أبل تتوقع بيع 80 مليون وحدة من 3 موديلات جديدة لآيفون

خالد بدر الدين:



تتوقع شركة أبل الأمريكية للموبايلات، أن تبيع هذا العام حوالى 80 مليون وحدة من ثلاث موديلات جديدة لآى فون، خلال النصف الثانى من العام الجارى لم تعلن عن أسمائها، وإن كان ذلك يقل بحوالى %20 عن موديلات آى فون 8، وآى فون إكس التى طرحتها خلال نفس الفترة من العام الماضى.



ومع ذلك فقد استمرت القيمة السوقية لشركة أبل فى الارتفاع لدرجة أنها تقترب الآن من حاجز التريليون دولار، بفضل موبايلات آى فون التى تحقق لها أكثر من %62 من إجمالى إيراداتها، كما أن الخدمات التى تقدمها بعد البيع تساهم أيضا بحوالى %13 من تلك الإيرادات.



وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة أبل التى تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها خفضت توقعاتها لمبيعات موبايلاتها المبتكرة، بسبب مخاوفها من أن شهية المستهلكين نحوالنسخ الجديدة من الآى فون لم تعد مفتوحة، بعد سنوات من النموالقوى الذى بدأ يتباطأ هذا العام.



وأكد جيمس كوردويل، محلل أسواق أسهم شركات الاتصالات بشركة أتلانتيك إيكويتيز، أن شركة أبل كانت متفائلة أكثر من اللازم العام الماضى، لدرجة أنها طرحت فى الأسواق أعداد هائلة من موبايلات آى فون 8 وظلت نسبة كبيرة منها محفوظة بالمخازن خلال النصف الأول من هذا العام، ما جعلها تقلص توقعاتها لمبيعات الموبايلات الجديدة.



واستطاعت «أبل» بيع أكثر من 217 آى فون سواء من الموديلات القديمة أوالتى أنتجتها العام الماضى، خلال السنة المالية المنتهية 30 سبتمبر الماضى، كما أنها ما زالت تنتج أعداداً كبيرة من الموديلات القديمة التى تجذب ملايين العملاء من معظم دول العالم.



ويرى بعض المحللين أن مبيعات الشركة هذا العام ستكون أقل من العام الماضى، مع تراجع الطلب العالمى، وتزايد مبتكرات الشركات المنافسة مثل سامسونج ونوكيا من الموبايلات السمارت التى تنافس آى فون، وإن كانت شركة أبل باعت الفصلين الماضيين حوالى 129.5 مليون وحدة، لتقترب من مبيعات نفس الفصلين خلال العام الماضى.

وعندما انتشرت أخبار انخفاض التوقعات التى أعلنتها شركة أبل مع نهاية الأسبوع الماضى تراجعت أسعار أسهمها فى الجلسة السابقة بحوالى %2 ، بينما هوى أسعار أسهم شركات توريد مكونات الموبايلات السمارت مثل AMS، وديالوج سيمى، بأكثر من %6 و%4.1 على الترتيب، كما أن أسعار أسهم شركة ديالوج سيمى، خسرت أيضا خلال الأسبوع قبل الماضى حوالى %17، لأن شركة أبل قالت إنها ستخفض الطلب على بعض المكونات مثل رقائق إدارة الطاقة، بحوالى %30 خلال العام الجارى.

وهبطت أيضا أسعار أسهم العديد من شركات التكنولوجيا مثل مايكروديفازيس، ومايكرون تيكنولوجيا، وإنتل، وبرودكوم، وكوالكوم، التى تورد مكونات متطورة لشركة أبل بنسب تتراوح بين %1 و%4 مع نهاية التعاملات فى البورصات الأمريكية الأسبوع الماضى.



ويرى العديد من المحللين إن السعر المرتفع الذى وضعته شركة أبل عند 1000 دولار لموبايل آى فون إكس، الذى ظهر بتصميم جديد لأول مرة منذ طرحها لآى فون 6 فى عام 2015 ساعد على هبوط الطلب عليه.



وأكد مينج تشى كيو، كبير المحللين بشركة أبل، أن موديلات آى فون التى سيتم طرحها خلال الشهور القليلة القادمة سيتم خفض أسعارها بحوالى 300 دولار عن سعر آى فون إكس، لاجتذاب المستهلكين.