«أبل» تتوقع أن تصل شحنات الجيل الجديد من آيفون إلى 80 مليون وحدة في 2020

طلبت أبل من الموردين صنع 75 مليون جهاز آيفون من الجيل الخامس على الأقل في وقت لاحق من هذا العام.

تتوقع شركة أبل أن تصل شحنات الجيل الجديد من آيفون إلى 80 مليون وحدة في 2020 بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية عن وكالة بلومبرغ.

ووفق المصدرين، طلبت أبل من الموردين صنع 75 مليون جهاز آيفون من الجيل الخامس على الأقل في وقت لاحق من هذا العام.

وتتوقع الشركة أن تصل شحنات الجيل الجديد من أجهزة آيفون إلى 80 مليون وحدة في عام 2020.

وأفادت سبوتينك بأنه رغم أن الجائحة أضرت بالاقتصاد العالمي بشكل كبير إلا أن أبل تشهد طلبا قويا لأجهزة آيفون وأيباد وماك من الأشخاص الذين يعملون ويدرسون عن بُعد.

كما حطمت عائدات أجهزة آيفون توقعات وول ستريت في الربع الأخير.

وأكثر من نصف مبيعات أبل هي مبيعات الهواتف وحتى أن الرقم يصل إلى 60 في المئة أيام العطلة.