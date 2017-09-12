أبل تتربع على عرش الشركات العالمية بفضل آيفون

خالد بدر الدينارتفعت القيمة السوقية لشركة "أبل" الأمريكية للمنتجات الإلكترونية، ولاسيما موبايلات آيفون إلى أكثر من 800 مليار دولار، لتصبح أعلى الشركات قيمة بين المدرجة فى البورصات على مستوى العالم.وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن إنتاج شركة أبل من الموبايلات الذكية التى تعرف باسم سمارت فون، وبدأت فى إن

خالد بدر الدين

ارتفعت القيمة السوقية لشركة “أبل” الأمريكية للمنتجات الإلكترونية، ولاسيما موبايلات آيفون إلى أكثر من 800 مليار دولار، لتصبح أعلى الشركات قيمة بين المدرجة فى البورصات على مستوى العالم.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن إنتاج شركة أبل من الموبايلات الذكية التى تعرف باسم سمارت فون، وبدأت فى إنتاجها منذ 10 سنوات ساعدت على صعود أبل من المركز 29 من حيث القيمة السوقية بين 100 شركة عالمية عام 2007، عندما بزغ فجر الموبايلات السمارت، وظهر أول آيفون لها إلى المركز الأول حالياً.



وتستعد شركة أبل لطرح أحدث منتجاتها من آيفون هذا العام، والذى أطلقت عليه اسم آيفون إكس، ومن المتوقع أن يبلغ ثمنه 1000 دولار، بعد أن حققت موديلاتها السابقة مثل آيفون 6 و7 و8 تفوقاً واضحاً، على بقية المنتجات من الشركات العالمية مثل سامسونج ونوكيا خلال السنوات الماضية.