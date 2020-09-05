أبل تتراجع للمرتبة الثانية بقائمة أكبر الشركات العالمية بقيمة سوقية 1.942 تريليون دولار

فقدت شركة أبل لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث تراجع سعر أوراقها المالية بنحو 15% في ثلاثة أيام، بحسب موقع روسيا اليوم.

وانخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 6.05% في 4 سبتمبر إلى 113.57 دولار للسهم الواحد، ويتضح هذا من خلال البيانات من التداول في بورصة نيويورك.

وهذا يعني أن القيمة السوقية لشركة أبل قد انخفضت إلى أقل من 2 تريليون دولار، حيث تبلغ الآن حوالي 1.942 تريليون دولار.

أرامكو تتفوق على أبل من حيث القيمة السوقية

ونتيجة لذلك، عادت شركة أبل إلى المركز الثاني في تصنيف الشركات الأكثر قيمة في العالم، بعد أرامكو السعودية، من حيث القيمة السوقية، والتي تقدر بنحو 7.915 تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل 2.11 مليار دولار تقريبا بسعر الصرف الحالي.

وانخفضت أسهم Apple جنبا إلى جنب مع أسهم التكنولوجيا الأخرى، كما تراجع مؤشر “ناسداك” بأكثر من 4%.

وفي 3 سبتمبر، لم تتغير قيمة أسهم أرامكو السعودية حيث كان السعر عند افتتاح وإغلاق التداول في بورصة تداول السعودية 36 دولارا، ولم يكن هناك أي عرض في 4 سبتمبر، حيث أن عطلات المملكة العربية السعودية يومي الجمعة والسبت.

وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” سيضطر العملاق السعودي إلى مراجعة خطة تطوير أعماله بسبب الانخفاض القوي في أسعار النفط، وعلى وجه الخصوص، ستعلق أرامكو تنفيذ مشروع توسيع مصفاة نفط موتيفا في تكساس (تكلفة المشروع – 6.6 مليار دولار)، وستراجع أيضا الاتفاقية مع شركة “سيمبرا” للطاقة الأمريكية بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال (LNG) لمدة 20 عاما في إطار مشروع بورت آرثر، كما أجلت الشركة خططًا للاستثمار في مصافي في الهند وباكستان والصين.

من ناحية أخرى، تتوقع شركة أبل أن تصل شحنات الجيل الجديد من آيفون إلى 80 مليون وحدة في 2020 بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية عن وكالة بلومبرج.

ووفق المصدرين، طلبت أبل من الموردين صنع 75 مليون جهاز آيفون من الجيل الخامس على الأقل في وقت لاحق من هذا العام.

وتتوقع الشركة أن تصل شحنات الجيل الجديد من أجهزة آيفون إلى 80 مليون وحدة في عام 2020.

وأفادت سبوتينك بأنه رغم أن الجائحة أضرت بالاقتصاد العالمي بشكل كبير إلا أن أبل تشهد طلبا قويا لأجهزة آيفون وأيباد وماك من الأشخاص الذين يعملون ويدرسون عن بُعد.

كما حطمت عائدات أجهزة آيفون توقعات وول ستريت في الربع الأخير.

وأكثر من نصف مبيعات أبل هي مبيعات الهواتف وحتى أن الرقم يصل إلى 60 % أيام العطلة.