«أبل»: الحرارة الزائدة جراء الشحن تتسبب في إصابات حال ملامسة الجلد لفترة طويلة

حذّرت شركة “أبل” المستخدمين من النوم بالقرب من هواتفهم أثناء الشحن؛ لأن الأجهزة والكوابل والشواحن قد تكتسب حرارة زائدة مسبِّبة شعورًا بعدم الراحة، أو حتى الإصابة حال ملامستها للجلد لفترة زمنية طويلة.

وأوصت الشركة، في أحدث دليل للمستخدمين، بتفادي المواقف التي تتطلب ملامسة الجهاز أو الشاحن أثناء تشغيله أو وصله بمصدر للطاقة لفترة زمنية طويلة.

وتابعت: “لا تنم على سبيل المثال على جهاز أو شاحن أو شاحن لا سلكي، كما ينبغي تفادي وضعه تحت بطانية أو مخدة أو جسدك عندما تكون أي من هذه الأجهزة متصلة بمصدر للطاقة”.

الحرارة الزائدة تصيب الجلد بإصابات

وبينما نصحت بضرورة استخدام كابلاتها الخاصة بهواتفها، والابتعاد عن تلك المقلدة، التي أثبتت أنها قد تتسبب في إتلاف الهواتف، قالت “قد لا تستوفي تلك الكابلات معايير السلامة المعمول بها، وقد يؤدي الشحن باستخدامها إلى خطر الوفاة أو الإصابة”.

وتابعت، في رسالة تحذيرية نشرتها على موقعها الرسمي: “قد يؤدي استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة، أو الشحن في حالة وجود رطوبة، إلى حدوث حريق أو صعقة كهربائية أو إصابة أو تلف لهاتفك”.

كما توضح الشركة أنه من المهم إبقاء الهاتف وكابل الشحن ومحول الطاقة وأي شاحن لا سلكي في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن، خصوصًا ليلًا.

كما شددت على ضرورة تجنب ملامسة كابل الشحن للجلد لفترة طويلة عندما يكون متصلًا بمصدر طاقة لأنه قد يسبب الإصابة.

وعلى الرغم من أن آيفون تم تصميمه واختباره وتصنيعه ليتوافق مع اللوائح التي تحكم انبعاثات الترددات اللاسلكية، فإن مثل هذه الانبعاثات يمكن أن يؤثر سلبًا على تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مما يؤدي إلى تعطلها.