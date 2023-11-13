«أبكس» لوساطة إعادة التأمين تستهدف جلب 200 مليون جنيه أقساطًا فى 2024

تستهدف شركة “أبكس” لوساطة إعادة التأمين جلب 200 مليون جنيه أقساطًا خلال العام المقبل.

كشف خالد سيد، العضو المنتدب للشركة، أن المستهدف جلبه لصالح شركات إعادة التأمين التى يتعامل معها من أقساط السوق المصرية هو 150 مليون جنيه بنهاية العام الحالى 2023، فيما تخطط لتحقيق معدل نمو 33.3% في 2024.

وأضاف «سيد» أن شركته تقوم بنشاط الوساطة فى إعادة التأمين، أى تساعد شركات القطاع المحلية فى إبرام اتفاقيات مع المعيدين، مقابل الحصول على عمولة من قيمة الأقساط التى يتم جلبها فى هذا النشاط.

وأكد أن شركته ستعمل على التوسع فى العمليات الاتفاقية بين شركات التأمين المحلية والمعيدين خلال العام المقبل، بجانب توفير حلول غير تقليدية وتغطيات جديدة، مثل مخاطر العنف السياسى والقرصنة الإلكترونية.

وأشار إلى أن شركته تعد أول وسيط إعادة ينجح فى إبرام اتفاقية مع المعيدين لتغطية مخاطر العنف السياسى بالسوق المصرية، والتى تغطى ما يواجهه العملاء عن كل الأضرار التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها (المبني أو المحتويات)، أو أي جزء منها.

وأكد أن شركته نجحت فى جلب 116 مليون جنيه أقساطًا فى نشاط وساطة الإعادة خلال العام الماضى، مقابل 80 مليونا خلال 2021، بنمو 45%.يشار إلى أن “أبكس” حصلت على رخصة مزاولة النشاط فى مصر من الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية عام 2016، وبدأت فعليا فى 2017، وتتبع المجموعة الأم في الأردن، إضافة إلى وجود مكاتب لها فى كل من الإمارات وكينيا ولبنان، فضلًا عن ممثلين فى الجزائر ونيجيريا وتونس وتركيا.

وكشف «سيد» أن «أبكس» تتعامل مع العديد من شركات إعادة التأمين العالمية مثل «هانوفر رى» و«سويس رى» و«GIC» وغيرها.