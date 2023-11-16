أبطال «وبقينا اتنين» يستكملون تصوير مشاهدهم استعدادًا لعرضه ديسمبر القادم (صور)

يقوم حاليا أبطال مسلسل ” وبقينا اتنين” باستكمال تصوير باقي مشاهدهم استعدادا لعرضه بديسمبر القادم ، وسيتم عرضه بقنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل “وبقينا اتنين” بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

العمل يضم 20 حلقة و تدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.