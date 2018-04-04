أبطال نورت مصر يحتفلون مع الجمهور بدور العرض السينمائي

أحمد حمديأكد السيناريست وليد يوسف للمال، أن أبطال فيلمه السينمائي الجديد نورت مصر الذي طرح بدور العرض الساعات الماضية بمناسبة أعياد الربيع سيحتفلون مع الجمهور بعرض الفيلم في العديد من السينمات بمصر خلال الأيام المقبلة.وأضاف يوسف أنهم سيحتفلون بالفيلم بسينما سيتي ستارز غدا في تمام التاسعة مساء، ك

أحمد حمدي

أكد السيناريست وليد يوسف للمال، أن أبطال فيلمه السينمائي الجديد نورت مصر الذي طرح بدور العرض الساعات الماضية بمناسبة أعياد الربيع سيحتفلون مع الجمهور بعرض الفيلم في العديد من السينمات بمصر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف يوسف أنهم سيحتفلون بالفيلم بسينما سيتي ستارز غدا في تمام التاسعة مساء، كما سيحتفلون به أيضا في سينما مول العرب الأيام القادمة، وذلك من أجل متابعة ردود أفعال الجمهور عن الفيلم، والاطمئنان على إيراداته في ظل المنافسة بينه وبين باقي الأفلام التي طرحت الأيام الماضية.

فيلم نورت مصر بطولة بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وهاجر الشرنوبي، ومريم السكري، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه حول حامد (بيومي فؤاد) العائد إلى وطنه من دولة الكويت التي عاش بها لمدة خمسة عشر عامًا، والذي يٌقابل أصدقاءه من أيام الجامعة، وتحدث معهم مواقف وطرائف في جو من الكوميديا واﻹثارة.