أبطال «معالي ماما» يحتفلون بالعرض الخاص

احتفل منذ ساعات قليلة أبطال الفيلم السينمائي الجديد ” معالي ماما” بالعرض الخاص للفيلم داخل سينما كايرو فيستيفال سيتي بمنطقة التجمع الخامس.

وكان على رأس الحضور الفنانة بشرى والفنان محمود الليثي بطلا العمل، والمخرج أحمد نور،ومحمد علي رزق وكريم مغاوري وغيرهم .

كما حضر للتهنئة الفنانة ميرهان حسين، والفنانة دينا فؤاد والفنان شريف باهر .

والفيلم من المقرر طرحه بدور العرض الأربعاء

العمل من بطولة بشرى، محمود الليثي، نور قدري، محمد علي رزق، شيماء سيف، سامي مغاوري، نور إيهاب، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، إيامن السيد، كريم مغاوري، حسام داغر، إسماعيل شرف، وشريف باهر، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدة تتمتع بمنصب كبير في عملها ولكنها في نفس الوقت أم ولديها مسئوليات كبيرة تجاه أولادها، حيث تبدأ الأم رحلة من المعاناة الكوميدية في ظل التزامها بواجبات عملها ومنزلها وما ينتج عن ذلك من مواقف كوميدية.