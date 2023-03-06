أبطال مسلسل «علاقة مشروعة» ينتهون من 70% من مشاهدهم

انتهى أبطال مسلسل علاقة مشروعة النجمان ياسر جلال ومي عمر من تصوير 70% من مشاهدهما بالمسلسل ، الذي يتعاونان فيه مع المخرج خالد مرعي لأول مرة ويعرض في السباق الرمضاني هذا العام.

“علاقة مشروعة” يجمع ياسر جلال ومى عمر مجددًا فى الدراما بعدما قدما معا مسلسل “الفتوة” فى شهر رمضان من عام 2020 والذى دارت أحداثه فى حى الجمالية قبل 100 عام، وقدم الثنائى قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزواج فى نهاية الأحداث.

كما يعرض مسلسل “علاقة مشروعة” للنجم ياسر جلال على قناتى الحياة وdmc، بالإضافة إلى منصة watch it الإلكترونية، خلال الموسم الرمضانى المقبل 2023، وهو مسلسل اجتماعى مكون من 15 حلقة، إنتاج مها سليم وسنيرجي وميديا هب.