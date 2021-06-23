أبطال مسرح مصر يحتفلون مع تامر حسني بفيلمه الجديد و«قمر» يرد الجميل له (صور)

احتفل الفنان تامر حسني خلال الساعات الأخيرة بطرح فيلمه السينمائي الجديد ” مش أنا” في العرض الخاص الذي أقيم بسينما فوكس بمول مصر ، مع غياب كامل لباقي أبطال الفيلم حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر والفيلم إخراج سارة وفيق.

وحرص على حضور العرض الخاص للفيلم بعض الفنانين لتهنئة تامر بالفيلم ، أبرزهم أبطال مسرح مصر علي ربيع وحمدي ميرغني ومحمد عبد الرحمن وأوس وأوس ، بالإضافة للفنان سامو زين.

كما كانت مفاجأة العرض الخاص ، حضور الفنان مصطفى قمر مع زوجته غادة وشقيقه حمادة قمر ليرد بذلك مصطفى الجميل لتامر حسني بعد حضور الأخير حفل زفاف إياد قمر نجل مصطفى الأكبر الأيام الماضية بفندق جي دبليو بالقاهرة الجديدة ، بحضور كوكبة من نجوم الغناء والفن أبرزهم إيهاب توفيق ومحمد حماقي وهشام عباس وهاني سلامة وجنات وحمادة هلال وغيرهم.

فيلم مش أنا بطولة تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدوانى وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى ضيوف شرف ومنهم محمد عبد الرحمن ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصة فيلم مش أنا حول شاب يُدعى حسن ، والذي يجسد دوره الفنان تامر حسني وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر لأنها أيضا مريضة.