أبطال مرعي البريمو يتصدرون أفيشات الفيلم قبل طرحه بالسينمات (صور)

تصدر أبطال الفيلم السينمائي الجديد ” مرعي البريمو ” أفيشات العمل قبل طرحه بدور العرض السينمائي 2 أغسطس القادم ، وظهر كل فنان من أبطال الفيلم على أفيش بمفرده على عربة بطيخ.

فيلم مرعي البريمو بطولة النجم محمد هنيدي وتشاركه النجمة غادة عادل ، تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، بالاضافة للفنانين أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود .

ويجسد محمد هنيدى في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

ويعود هنيدى في “مرعى البريمو” للعمل مع مخرجه المفضل سعيد حامد بعدما كونا ثنائية فنيه ناجحة على مدار السنوات الماضية أسفرت عن 5 أفلام هى “صعيدى فى الجامعة الأمريكية” عام 1998، “همام فى أمستردام” عام 1999، “جاءنا البيان التالى” عام 2001، “صاحب صاحبه” عام 2022، “يا نا يا خالتى” عام 2005 ويسجل “مرعى البريمو” التعاون السادس بين هنيدى وسعيد حامد في السينما.