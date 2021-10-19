أبطال «قمر 14» يحتلفون بالعرض الأول في مهرجان الجونة السينمائي

احتفل منذ ساعات قليلة أبطال الفيلم المصري “قمر 14” بالعرض الأول له ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وظهروا على السجادة الحمراء لالتقاط الصور التذكارية، وهم خالد النبوي وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وشيرين رضا وخالد أنور وأحمد مالك وأحمد حاتم والمخرج هادي الباجوري .

وحرص على حضور الفيلم كوكبة من الفنانين المتواجدين بمهرجان الجونة السينمائي منهم مروان يونس وزوجته، هبة السيسى، أسماء جلال، ويجز، هنا شيحة وشقيقتها رشا شيحة، تامر حبيب، بسمة، بشرى، أحمد شاكر، دارين حداد، كمال زادة .

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، ويشهد عرضه العالمى الأولى اليوم بمهرجان الجونة، على أن يتم طرحه فى دور العرض السينمائية بعد انتهاء فعاليات المهرجان.

وتدور أحداث الفيلم حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيطي، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.