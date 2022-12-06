أبطال فيلم «كاملة» يحتفلون بعرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور)

احتفل مساء الثلاثاء أبطال الفيلم السينمائي ” كاملة ” بعرضه في احتفالية خاصة على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام فعالياته حاليا بمدينة جدة .

وحضر على السجادة الحمراء كل من الفنانين انجي المقدم، مي الغيطي، فراس سعيد، والمخرج جون اكرام.

فيلم “كاملة” هو أول بطولة مطلقة للفنانة إنجي المقدم ويشارك في بطولته أيضا كل من، مي الغيطي وفراس سعيد ولطفي لبيب وسلوى عثمان، ومن تأليف محمد عبد القادر.

كما حضر لمشاهدة الفيلم وتهنئة صناعه عدد من نجوم الفن المصري منهم، بشري، أيتن عامر، أسماء جلال، أمير المصري، أحمد حاتم، شريف رمزي.

وتدور أحداث فيلم “كاملة” حول طبيبة نفسية تدعى “كاملة”، تعاني من نظرة المجتمع لها، نظرا لعدم زواجها بعد تجاوزها سن الأربعين، حيث تتشابه ظروفها مع مريضة لديها تدعى “أسماء”، التي تعاني من نظرة المجتمع لها بسبب ظروف معينة، لتتوالى الأحداث بينهما.