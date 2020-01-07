ثقافة وفنون

أبطال فيلم بنات ثانوي يحتفلون بالعرض الخاص بحضور لطيفة (صور)

احتفل خلال الساعات الماضية أبطال فيلم بنات ثانوي بإقامة العرض الخاص له بسينما مول مصر في مدينة 6 أكتوبر بحضور جميع أبطاله. حضر العرض المؤلف أيمن سلامة والفنان محمد الشرنوبي، وهنادي مهنا وجميلة عوض وهدى المفتي والمنتج أحمد السبكي. وكانت…

أحمد حمدي 3:06 م, الثلاثاء, 7 يناير 20 3:06 م, الثلاثاء, 7 يناير 20

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احتفل خلال الساعات الماضية أبطال فيلم بنات ثانوي بإقامة العرض الخاص له بسينما مول مصر في مدينة 6 أكتوبر بحضور جميع أبطاله.

حضر العرض المؤلف أيمن سلامة والفنان محمد الشرنوبي، وهنادي مهنا وجميلة عوض وهدى المفتي والمنتج أحمد السبكي.

وكانت مفاجأة الاحتفالية حضور الفنانة لطيفة لمشاهدة الفيلم وتهنئة أبطاله بطرحه أيضا والمخرج أحمد شفيق.

بنات ثانوي يعتبر التجربة السينمائية الأولى المؤلف أيمن سلامة، بعد تقديمه مسلسلات عديدة السنين الماضية حققت نجاحا كبيرا كان آخرها مسلسل “ولد الغلابة” الذي قام ببطولته الفنان أحمد السقا العام الماضي.

سيتم طرح فيلم بنات ثانوي بدور العرض السينمائي، ابتداء من اليوم.

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بقلم أحمد حمدي

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