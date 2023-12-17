أبطال فيلم «آل شنب» يحضرون العرض الخاص في الجونة السينمائي

تواجد مساء اليوم أبطال الفيلم السينمائي ” آل شنب” بالعرض الخاص بمهرجان الجونة السينمائي في الدورة السادسة المقامة حاليا ، وهم ليلى علوي ولبلبة وأسماء جلال وخالد سرحان وحسن مالك والمخرجة آيتن أمين ، وقاموا بالتقاط صورة تذكارية على السجادة الرملية بالمهرجان مرددين بصوت عال” آل شنب “.

وحضر عرض فيلم “آل شنب” عدد من الفنانين أبرزهم: صبا مبارك، محمد كريم، داليا شوقى، ياسمين المصرى، المخرج كريم الشناوى، محمد شاهين، التونسية سميرة مقرون، الكاتبة إنجى علاء، ريم حجاب، بشرى، هيدى كرم، أحمد حاتم هشام عاشور، الممثل الصاعد يوسف وهبى، أحمد تيمور.

تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

فيلم “آل شنب” بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.