أبطال «حظك اليوم» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم بالشيخ زايد

احتفل الساعات الماضية أبطال الفيلم السينمائي الجديد ” حظك اليوم ” بالعرض الخاص في إحدى دور العرض بمنطقة الشيخ زايد فى 6 أكتوبر ، بحضور أبطاله الفنان كريم قاسم والفنانة هدى المفتي وطه دسوقي وغيرهم.

ويشارك في بطولة فيلم “حظك اليوم” بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي.

وتبدأ أحداث الفيلم بتعرف الانفلونسر “ليلى” على “عُمر” الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري ، لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.